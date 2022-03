I pored teškog poraza bilo je prostora za smijeh na konferenciji crveno-bijelih.

Izvor: YouTube/Crvena zvezda/printscreen

Zvezda nije uspjela da ostvari dobar rezultat u Glazgovu, gdje je Rendžers bio bolji (3:0). Presudili su prekidi, koji su mnogo namučili srpskog šampiona, a i tako namučena ekipa pronašla je razlog da se nasmije. Dejan Stanković i Aleksandar Dragović pojavili su se pred novinarima, a štoper je izmamio osmjehe na lice.

Njemu se u jednom trenutku, dok je pričao o uvježbanim prekidima Rendžersa, omakla psovka!

Nije želio da ispadne tako, brzo je reagovao, ali su svi - pa i trener Stanković, već čuli šta je rekao.

"To su jedine šanse kojje su imali, po meni. Mister je već rekao da smo odigrali jednu dobru utakmicu. Nažalost izgubili smo utakmicu zbog prekida. Znali smo to, da su veliki i da kapiten dobro centrira iz prekida. Jebiga, nije tako lako! Izvinite, izvinjavam se", rekao je Dragović, ali su se osmjesi već pojavili!

"Slučajno je, emocija radi", dobacio je trener Stanković, a zatim zagrlio svog defanzivca.

Uspio je Aleksandar Dragović da nastavi misao nakon malo smjeha na konferenciji.

"Mi smo to znali, mi smo zbog toga izgubili i nažalost mi ćemo sada da se borimo sljedećeg četvrtka da okrenemo 3:0, ali nikad se ne zna", rekao je reprezentativac Austrije.

Što se tiče najboljeg napadača Rendžersa Alfreda Morelosa, štoper Crvene zvezde pričao je o tome koliko je snažan.

"Ja sam znao, mi smo znali da je on dobar napadač. Zna da zadrži dobro loptu, imao sam sreće da nisam pao. Bacio me jedno pet metara tako da... Ok, dao je gol iz prekida i to je jedina šansa što je imao. Po meni smo Čupa (Eraković), ja i cijela odbrana osim prekida odigrali dobar meč. To šta se sa prekidima desilo analiziraćemo sjutra i da ne pravimo opet iste greške u budućnosti", zaključio je štoper.

Pogledajte situaciju koja je izazvala smijeh: