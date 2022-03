Endi Bara je ponovo pričao o tome kako se hrvatski fudbaleri prodaju za milione.

Izvor: Youtube/screenshot/Podcast incubator

Nekadašnji hrvatski fudbaler Endi Bara sada je vrlo uspešan menadžer, a on je gostujući u "Podkast inkubatoru" još jednom pričao o umeću u svom poslu.

Objašnjavajući kako menadžerski posao funkcioniše naglasio je da su u poslu najbitniji kontakti.

"Fudbalski posao je kao i svaki drugi posao. Svako ko ima privatno sa nekim kontakt lakše će da završi posao nego neko ko ga ne zna. Pa tako se radi i sa igračima. Ako gradite kuću i znate nekog ko gradi, ti se oslanjaš na njega, a možda je i ovaj neki što ga ne znaš i bolji. Ali se oslanjaš na njega jer ljudi vole poznantstvo, da može da nazove, da se uveri...Ja njega uverim da ako to ne bude kako treba da me pozove, da ću ja da pomognem. Čim oseti neku sigurnost, on ako mora da bira, on ide sa tobom. Odnos je najbitniji", objasnio je Bara.

Čovek koji je doveo Danija Olma u Dinamo uspeo je da i golmana Lokomotive iz Zagreba Ivu Grbića proda u Atletiko Madrid. Kako?

"Čist primer toga je transfer Ive Grbića iz Lokomotive u Atletiko Madrid. Ja sam sa njima dobar prijatelj. Znao sam da traže golmana, a oni u životu nisu čuli za njega. Ali moj odnos je njega prezentovao. Nemoj da gledaš golmane po Brazilu, bolje ga uzmi sad nego da ga prodam negde pa ga kupiš za tri godine", istakao je Bara.

Uspeo je da ubedi Atletiko da ga kupi, a Grbića da ode u klub u kome neće da brani. Na kraju se svima isplatilo. Atletiko je Grbića prodao, a on je sada hit francuskog prvenstva.

"Nisam ja njega prodao da on nema kvalitet za tamo, ali ja sam morao da im pokažem da je on pravi za njih. Teško je da oni dođu da gledaju golmana iz Lokomotive. Uvek kreće kroz to poznantstvo, a na kraju ti ne pokušavaš da im daš nekoga ko nema kvalitet, jer tako gubiš taj kontakt", objasnio je on.

A onda je na kraju otkrio i kako je mladog golmana ubedio da ode u klub gde brani Jan Oblak.

"Ja sam Grbiću rekao da ćemo da odemo u Atletiko Madrid i da on tamo verovatno neće da brani jer oni imaju najboljeg golmana na svetu. Ali ćeš uz njihove treninge da napreduješ. Atletiko je stvorio najbolje golmane kao De Heu i Kurtou. Ja sam znao da će njihovi treneri od njega sa njegovom visinom i refleksima da naprave zver", otkrio je on.