Generalni direktor Partizana Miloš Vazura saopštenjem odgovorio na poruku Crvene zvezde posle trijumfa crno-belih u Subotici.

Izvor: MN Press

Fudbaleri Partizana savladali su Spartak u Subotici 1:0, ali tek posle mnogo drame. Bibars Natho je bio jedini strelac, nakon što je sudija Lazar Lukić posle naknadnog gledanja VAR snimka odlučio da pokaže na penal zbog faula nad Nemanjom Jovićem.

Pobeda Partizana na ovakav način je odmah rezultirala u saopštenju FK Crvena zvezda, u kojem se govorilo o "pljački u Subotici". Sada je i Partizan rešio da se oglasi saopštenjem.

Iz Humske su odlučili da odgovore na objavu Crvene zvezde, kojom su crveno-beli, između ostalog, poručili da je Partizan "slavio nakon nepostojećeg penala posle poziva iz VAR sobe".

Saopštenje generalnog direktora Partizana Miloša Vazure kao odgovor Crvenoj zvezdi prenosimo vam u celosti.

"Prvo - nije dozvoljeno komentarisanje sudija i suđenja i Partizan do sada nije radio niti će raditi, za razliku od našeg rivala. Partizan nije komentarisao kada VAR nije radio na meču Zvezde i Čukaričkog skoro pola sata u kojima su postigli gol, nije komentarisao kada su u Kupu Srbije sa Radničkim priznati neispravni jedanaesterci i još mnogo toga, jer verujemo da ne postoji loša namera, da je suđenje dobro i pošteno. Danas je u Subotici VAR uticao na odluku glavnog sudije Lukića, dakle, tehnologija i ljudi koji su vraćali snimak ko zna koliko puta da bi sugerisali na krajnju odluku. Međutim, Crvenoj zvezdi, odnosno jednoj osobi u tom klubu, ne odgovara ništa što nije u njihovim, odnosno njegovim interesima i verujem da će ova fabrikovana priča koja se plasira iz tabora večitog rivala biti samo početak rada mešinerije."

"Jer, ne zaboravite, nedavno su poručili da će borbu za titulu voditi svim sredstvima i na terenu i van njega - ponavljam - van terena i svedoci smo upravo da se to događa. Jer, kako drugačije tumačiti da je saopštenje izašlo, a da se meč nije ni završio... Zato pozivam sve navijače Partizana da shvate sa čim se borimo, da dođu i pomognu nam, pošto je ovo, uvereni smo, samo početak svega onoga na šta su, odnosno, na šta je spreman."

"Dakle, njemu je sporna titula iz 2017. godine kada je njegov sadašnji sportski direktor Mitar Mrkela bio čelnik FSS. Znači li to da je i Mrkela taj lopov koji nam je doneo titulu ili možda njegov super-tim, sa super trenerom izgubio utakmicu na Voždovcu, u kojoj je mogao da primi pet golova. Napadaju sudiju Lazara Lukića, pominju ga u negativnom kontekstu i krive i svaljuju na svakoga kada bi doživeli neuspeh. Ne valja Partizan, ne valja Fudbalski savez Srbije, ne valjaju Sudijska organizacija i sudije. Ništa ne valja, samo su oni, to jest - On ispravni i pošteni. To je taj mehanizam blaćenja, u kome se taj čovek najbolje snalazi izvrćući istinu kako njemu odgovara."

"Pominje Slavišu Kokezu u kontekstu sa Partizanom?! Pa, Slaviša Kokeza je, ako me sećanje dobro služi, bio potpredsednik Crvene zvezde, potom je bio Zvezdin kandidat i predsednik Fudbalskog saveza Srbije, a ne sve to je i veliki navijač tog kluba. Pričamo li o istom Kokezi koji im je omogućio četiri poraza u četiri godine, koji je aminovao i da se Partizanu otme titula iz 1946. godine. Je l` to taj "grobar" Kokeza?! Da im se zajedno zahvalimo za sve što su nam lepo učinili... Pominje selektora Dragana Stojkovića Piksija, čoveka koji je ovu zemlju odveo na Svetsko prvenstvo, praveći time i pritisak na Fudbalski savez Srbije. I sve to jedan čovek koji se predstavljao kao klub i svoje ime stavlja iznad tog kluba."

"Mi smo tražili VAR, jer smo znali da samo tako stvari u srpskom fudbalu mogu da postanu čiste. A, šta su oni radili? Odbijali su sve to i lobirali da tehnologija nikako ne bude implementirana kako bi mogli da rade te svoje, kako oni kažu, "radnje van terena". I čim nešto nije po volji, ide fabrikovanje informacija, napadi na Partizan, selektora Stojkovića, FSS, sudije... Pa, nije ovo politika da se fabrikuju informacije, ovo je sport i to najlepši i takav bi trealo da ostane. No, dok je takvih kao što je taj čovek, uvek ćemo imati mulj, blato i iskrivljenu istinu koja ima za cilj da njemu bude dobro i da ga izdigne iznad kluba, koji, nažalost, predstavlja."

"Poručujem našim navijačima da dođu na stadion, da podrže tim protiv Fejnorda u Konferencijskoj ligi, ali još važnije je da dođu i na mečeve sa Napretkom, Radnikom, TSC, Čukaričkim. Da dođu i stanu iza ovog tima i trenera Aleksandra Stanojevića koji se pošteno bore protiv rivala na terenu, ali i pošasti - jednog čoveka, koji sebe smatra većim od tog kluba i ne stidi se da to javno izgovori. Potreban nam je zato svaki navijač, svako dete, penzioner koji voli klub, da bude vetar u leđa i pomogne, jer pritisak je ogroman i možemo samo zajedno da izguramo sve ovo. Mi nećemo fabrikovati, niti izvrtati istinu, jer smo sportski radnici, a ne političari. Borićemo se samo na terenu i to časno, a ne van terena kao neki i daćemo sve od sebe da navedemo tog čoveka koji sebi daje za pravo da vređa, napada i blati da ispuni obećanje koje je dao njihovim navijačima da će nestati iz kluba i srpskog fudbala ako na kraju sezone doživi neuspeh. Držimo ga za reč, iako znamo da ta reč ne znači ama baš ništa", stoji u saopštenju generalnog direktora FK Partizan Miloša Vazure.