Trener Partizana priznao grešku i poručio da je i posle poraza protiv Zvezde sve u rukama njegovog tima.

Izvor: Arena sport

Fudbaleri Partizana nisu uspeli da ostvare pozitivan rezultat u 166. "večitom" derbiju, pošto su na stadionu "Rajko Mitić" izgubili od Crvene zvezde 2:0.

Golovi Ohija Omoižuanfa i Aleksandra Kataija naneli su crno-belima prvi poraz u Superligi ove sezone i smanjili njihovu prednost na vrhu tabele na dva boda. Posle svega, Aleksandar Stanojević je priznao svoju grešku s izborom tima za derbi.

"Zaslužena pobeda Zvezde. Mnogo su bolje ušli u meč od nas. Bili su takmičarskiji. Jednostavno nismo imali u fazi napada nikakva rešenja, brzo smo gubili lopte. Nismo bili 100% ni u čemu. Uvek kažem kad tako počnete meč, onda kažem sebi 'ja sam verovatno loš odabir ekipe napravio'. Žao mi je naših navijača, napunili su jug, bilo ih je dosta i na istoku. A Zvezdina čista pobeda, zaslužena. Trgli smo se u nastavku, igrali bolje, ali nismo bili dovoljno opasni da bismo ih ugrožavali. Sve je bilo fer i korektno", počeo je Stanojević na konferenciji za medije.

On je potom otkrio šta je bio razlog polemike sa Dejanom Stankovićem posle meča, a bio je upitan i o suđenju Srđana Jovanovića.

"Sa Dekijem smo pričali o nekim izjavama. Sve je bilo korektno, ništa loše, bio je korektan, konstruktivan razgovor. Neukusno je da pričam. Sa sudijom sam pričao zašto mi je dao žuti karton. Nemam nikakvu zamerku, onako gledajući sa strane, mislim da je kontrolisao utakmicu. Da li je nešto grešio ili ne, to će analiza pokazati. Ja nemam zamerku. Mislim da nije grešio."

Pogledajte 00:14 Polemika Stankovića i Stanojevića Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

Stanojević je naglasio da je pogrešio sa izborom startne postave.

"Mislim da je trebalo da napravim takmičarskiji tim, kao što smo ušli u drugo poluvreme. Imali smo utakmicu koja nas je jako potrošila, nismo mogli da igramo kao što smo navikli. I Zvezda je doprinela tome njihovim načinom igre. Nije alibi, niti ga tražim, ali jednostavno, možda da sam tri izmene napravio, kao što smo počeli drugo poluvreme. Možda je trebalo tako da počnemo. To je umeće znati da li je neko svež ili potrošen ili nije. Ali nije to razlog, to je jedan od razloga. Drugi je što nam Zvezda nije dozvolila da igramo. Pita se nešto i protivnik. Nisu nam dozvoljavali da stvaramo šanse u nastavku čak i kad smo često bili na njihovoj polovini. Sam sam birao tim i očigledno pogrešio sa igračima koje sam izabrao."

Stanojević kaže da nije problem taj što je Zvezda prišla na dva boda, jer je bolje imati prednost nego zaostajati nekoliko bodova.

"Nisam nikad rekao da je neko od nas favorit. Srećan sam da su mi svi pre ovog prvenstva govorili da nemamo nikakve šanse, a mi smo i dalje u trci. Imamo dva boda više i ima mnogo da se igra. Treba pobeđivati svaku utakmicu, a biće kikseva sa obe strane. Mnogo nam je bolje ovo nego da smo na minus četiri ili pet. Nosićemo se lakše sa plus dva nego sa minus dva. Ako smo pravi, na nama je, zadržaćemo ili povećati prednost. Dugo se igra prvenstvo. Stvarno smo mnogo utakmica odigrali. Ako smo pravi, nema nikakvih problema. Sve zavisi od nas", poručio je Aleksandar Stanojević.