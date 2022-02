“Siguran sam da će Atletiko u skorije vrijeme osvojiti Ligu šampiona”, kaže crnogorski as

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Broji li Dijego Simeone dane do odlaska iz madridskog Atletika? Tema koja je možda broj jedan u španskim medijima poslednjih dana.

Jorgandžije su skovale prije početka sezone, po mišljenju mnogih, jači tim nego ikada u poslednjih 15 godina, pa igraju ispod očekivanja. Dovoljno da krenu priče kako je Simeone pred rastankom sa klubom, na ljeto najvjerovatnije, kada se sezona završi.

Spekulacije idu toliko daleko da se sumnja u vjernost igrača trofejnom treneru. Ali sve to demantuje Stefan Savić, crnogorski defanzivac, koji je pravi vojnik u sistemu igre Čolovog Atletika. Za Savića nema dileme da Simeone ima punu podršku fudbalera.

“Nemam nikakve dileme oko trenera ili našeg tima. On je uvijek isti, uvijek veoma motivisan, veoma fokusiran na dostizanje uspjeha sa ovim timom i mi ga svi slijedimo i pratićemo ga sve do smrti! Siguran sam da ovaj klub zaslužuje trofej Lige šampiona i u skoroj budućnosti će ga osvojiti”, rekao je Savić u velikom intervjuu za AS.

Ipak, da li to može da se dogodi ove sezone…

“Ne znam. Hajde da prvo razmišljamo o narednoj utakmici. U fudbalu je sve moguće”.

Pitali su Savića da li je opsednut osvajanjem Lige šampiona.

“Iskreno, bio sam opsednut kada sam bio dječak. Moj san je bio da osvojim Ligu šampiona i bio sam blizu da ostvarim taj san. Bio sam baš blizu u tom finalu u Milanu, sledeće sezone smo stigli do polufinala, pa onda do četvrtfinala... Znamo koliko je to teško, nastavićemo da pokušavamo i sto odsto sam siguran da ćemo jednog dana uspjeti. Siguran sam!”

Crnogorski defanzivac kaže i da je sve u savršenom redu u svlačionici Atletika.

“Sve je vrlo dobro i potpuno smo jedinstveni, što se moglo vidjeti na meču u Pamploni. Ovo je pravi put, nemam nikakvu dilemu. Rad, bez mnogo priče, samo na terenu, jedini je ispravan put da se izborimo sa nedaćama u kojima smo”.

Dobio je Savić škakljivo pitanje da li smatra da i čelnici kluba žele Simeonea na klupi još mnogo godina.

“Nemam nikakvu sumnju oko toga. U ovom klubu sam sedam godina, uvijek sa ovim trenerom, koji je nevjerovatan i koji je donio mnogo uspjeha Atletiku. Zato nema mjesta bilo kakvoj dilemi oko njegovog statusa. Imam apsolutno povjerenje u njega i siguran sam da ćemo svi zajedno izaći iz ove situacije”.

Atletiko je na utakmici sa Osasunom (3:0) prvi put još od maja odigrao meč bez primljenog gola, što Savića, kao defanzivca, posebno pogađa.

“Imamo čudnu sezonu, činilo se u jednom momentu da svaki šut ka našem golu završi u mreži. Iako smo u prvih 20 mečeva bili tim ka čijem golu je upućeno najmanje šuteva. Baš smo bili bez sreće, ali isto tako nismo bili ni tako siloviti u napadu kao prije. Radimo da riješimo sve probleme”.