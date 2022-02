Milan Pavkov će se boriti za minute sa Ohijem Omoižuanfom i ne planira da propušta nijedan meč!

Pred sam početak prolećne polusezone Dejan Stanković je jasno rekao da je on "uvek za Milana Pavkova". To je potkrepio time što je stavio korpulentnog špica u tim protiv Čukarčkog, a on je odgovorio golom.