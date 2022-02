Posle skandala koji se dogodio u londonskom klubu reagovao je i napadač.

Izvor: Profimedia

Napravio je Kurt Zuma skandal. Na društvenim mrežama se pojavio snimak na kom se vidi kako šutira mačku i zbog toga su krenule oštre reakcije sa svih strana.

Vest Hem ga je kaznio oduzimanjem dvonedeljne plate, koja će otići udruženju za zaštitu životinja, a "Adidas" je odlučio da prekine sponzorski ugovor sa njim. Na sve to je i kompanija "Vitaliti" suspendovala sponzorski ugovor sa "čekićarima".

Posle svega toga se oglasio Majkl Antonio. Prva zvezda i jedan od najboljih igrača Vest Hema. On je odlučio da ne ćuti, već da javno kaže ono što misli o celom slučaju.

"Naravno da ne opravdavam to što je Zuma uradio i to treba da se osudi, ali mi neke druge stvari nisu jasne", rekao je Antonio.

Zatim je objasnio na šta misli i zbog čega je ljut.

"Da li to što je on uradio može da se meri sa rasizmom? Imate ljude koji to rade, dobiju nekoliko mečeva kazne i vrate se na teren. A, sada svi maltene kao da traže da se Zuma izbaci iz fudbala zbog toga što je uradio sa mačkama. To su dvostruki aršini", jasan je Antonio.

Trener Dejvid Mojes je uprkos svemu uvrstio Zumu u prvu postavu za meč sa Votfordom, pa je objasnio razloge. Ostaje da se vidi hoće li i u narednim mečevima snažni defanzivac biti na terenu ili ga čeka još neka kazna.