Glupost koju je štoper Kurt Zuma napravio sada stvara ogromne probleme svima. Kako njemu, tako i klubu.

Izvor: Twitte/emilyhewertson/screenshot/Profimedia

Napravio je štoper Vest Hema neverovatnu glupost, incident koji skupo košta i njega i klub.

Kurt Zuma je šutnuo mačku, a taj snimak je potom dospeo u javnost. Krenule su osude sa svih strana, a sada su počele da stižu i finansijske posledice za sve strane.

Prvo je "Adidas" prekinuo saradnju sa njim, zatim ga je klub kaznio sa oduzimanjem dvonedeljne plate (oko 250.000 funti), a onda su "čekićari" saznali za još jedan veliki problem. Jedan od sponzora, kompanija "Vitaliti", je odlučila da suspenduje ugovor. Na koliko dugo, ostaje da se vidi...

"Uznemireni smo zbog snimka koji se pojavio i poteza Kurta Zume. Mi osuđujemo nasilje nad životinjama i razočarani smo zbog izostanka prave reakcije od strane kluba, zbog toga smo odlučili da odmah suspendujemo naš ugovor sa njima. U zavisnosti od daljih akcija kluba ćemo doneti odluku u budućnosti", navodi se u saopštenju kompanije.

Zuma je svoju dvonedeljnu platu donirao Kraljevskom udruženju za zaštitu životinja, a interesantno je da je u utorak uveče bio na terenu na meču protiv Votforda, odigrao je celu utakmicu u pobedi svog tima (1:0).

"Razočarao me njegov potez i to je nešto što ćemo rešiti unutar kluba. Međutim, moj posao je da kao trener izaberem tim koji će doneti rezultat i pobede i to sam i uradio. Razumem da se to nekim ljudima ne dopada, ali sam ja menadžer ove ekipe. Kurt se izvinio, svestan je greške i shvatam da nekima to nije dovoljno, ali ponavljam. Ja sam tu da radim svoj posao, poručio je Dejvid Mojes.

Inače, Zuma je francuski državljanin, a po njihovom zakonu za delo nasilja nad životinjama preti kazna i do četiri godine zatvora...