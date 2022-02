Velika prašina podigla se kada su Hakim Zijeh i Nusair Mazraui ustali protiv selektora.

Izvor: Profimedia

Maroko je svoje takmičenje na Kupu afričkih nacija završio u četvrtfinalu, gde su ispali od Egipta posle gola Trezegea u produžetku.

Bilo je mnogo priče da će selektor Vahid Halilhodžić biti smenjenj pre svega zbog lošeg odnosa sa najvećim zvezdama tima, ali se to nije desilo. On će ostati na čelu reprezentacije do kraja baraža za plasman na Svetsko prvenstvo, a u obraćanju medijima je otkrio neverovatne detalje.

Naime nakon poraza od Egipta 69-godišnji stručnjak je dobijao pretnje smrću!

"Dobio sam pretnje smrću, ali to me samo ohrabruje da idem dalje. Na to sam navikao", rekao je Halilhodžić i odmah ponudio ostavku!

"Mogu sad da odem ako hoćete, nemam takav pritisak da moram da radim. Već sam ranije odlazio s klupe. Pobedili smo sve utakmice osim jedne na prvenstvu, popeli smo se 20 mesta na FIFA rang listi", rekao je nekadašnji reprezentativac Jugoslavije.

Jasno je Halilhodžiću da bi ga neki već odavno oterali sa klupe, ali ističe da se ne kaje ni zbog jedne svoje odluke.

"Nisam završio posao ovde. Ne želim da dajem nikakve izgovore, hteli smo da odemo do kraja i nismo uspeli. Sada smo fokusirani na baraž za Svetsko prvenstvo. Znam da vam se žuri da me oterate, razumem frustracije, ali ne znam kako vi u Maroku možete da znate šta se dešavalo u Kamerunu s mojim igračima. Oni su moj izbor, ne kajem se što sam odabrao određene igrače".

Najveće zvezde nacionalnog tima Hakim Zijeh i Nusair Mazraui su javno rekle da neće da igraju dok je on selektor, pa se i na to osvrnuo.

"Želite da nekog molim da igra za nacionalni tim? Ovde postoji grupa koja ima mir i to želim da zadržim. Ne mogu da zovem igrača koji će uništiti taj mir, pa makar to bio i Lionel Mesi. Eme Žake i Didije Dešan su postali prvaci sveta nakon što su oterali najbolje igrača. Nisam prvi koji to radi", naveo je on i naglasio da se Zijeh neće vraćati u tim.

"Neću da vratim Zijeha. Ponizio je sve Marokance i s njim je gotovo. Želeo je da razori tim sa još trojicom igrača", naglasio je Halilhodžić.