Više žena je svedočilo i otkrilo čime se sve navodno služio kako bi ih prisilio na seks.

Izvor: MN Press

Nekadašnji trener Partizana Avram Grant optužen je da je seksualno uznemiravao više žena. Na osnovu saznanja jedne izraelske TV stanice 66-goišnji Grant je optužen da je svoj položaj koristio da bi prisilio nekoliko žena na seksualne odnose.

Kako javlja "Tajms of Izrael" postoji čak sat vremena svedočenja nekoliko žena koje su opisivale kako im je Grant nudio da im pomogne u karijerama u zamenu za seks. Takođe one su navele da ih je Izraelac pritiskao sve dok ne bi popustile i ispunile njegove želje.

Osim toga navodi se da su brojne žene tvrdile da je Grant redovno imao aluzije na seks u poslovnim razgovorima sa njima. Jedna od onih koje su svedočile je rekla da ju je Grant pozvao u svoj stan u Tel Avivu u junu 2020. godine. Ponudio se da joj pomogne u pronalaženju posla, a onda je navodno tražio od nje da skine odeću.

"Rekao mi je: 'Raskomoti se, skini odeću.' Mislila sam da se šali. Sedela sam daleko od njega, na ivici kauča. Tražio je da se približim i pokušao da me zagrli. Zapravo me je zgrabio i nije me puštao. Osećala sam se nelagodno, stavio je ruku na moju butinu i sećam se da sam je odmah pomerila. Nakon nekoliko sekundi priče uhvatio me je za vrat, okrenu glavu prema meni i poljubio me na silu", rekla je žena koja je u tom momentu imala 22 godine.

U emisiji koju je vodio novinar Haim Etgar ona je rekoa da "nije imala hrabrosti da mu kaže ne" kada ju je prisilio da prespava kod njega. Otkrila je da je uzeo njenu ruku i stavio je među noge, a da je ona nakon toga pobegla u kupatilo i plakala.

Nisu spavali u istoj sobi, ali kada se probudila Avram Grant je držao svoj penis iznad njene glave. Rekla je da se kasnije sukobila sa njim, ali da je on isticao da je ona na sve to pristala.

Ostale žene koje su svedočile protiv Granta su takođe rekle da im je nudio pomož u karijeri, a onda ih je uznemiravao čak i po nekoliko godina.