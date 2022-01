Napravio je mladi fudbaler skandal na "Old Trafordu", iz kluba su poslali saopštenje, a nedugo posle toga ga je policija privela!

Skandal potresa Mančester junajted. Mejson Grinvud, jedan od najvećih talenata kluba je napravio skandal.

Njegova djevojka Harijet Robson je izašla u javnost i optužila ga za nasilje. Pokazala je na fotografijama krv i modrice i tvrdi da joj je to on nanio. A, najnovije informacije iz Velike Britanije kažu da je zbog toga uhapšen, policija je došla do njegove kuće i tamo su ga priveli!

Posle svega toga je u javnosti isplivao i snimak razgovora na kome se čuje da on zahtjeva od nje da imaju seks, ona to odbija. Prema njenim riječima, posle odbijanja je on postao nasilan.

Ovo je taj snimak:

Slučaj će uskoro dospjeti na sud, a povodom svega toga se oglasio i Mančester junajted.

"Grinvud neće trenirati sa ekipom niti će igrati utakmice do daljnjeg", poručili su iz kluba.

Grinvud je jedan od najtalentovanijih igrača "crvenih đavola", igrao je i za reprezentaciju Engleske. Već ima 130 mečeva u seniorskom timu, a već je napravio skandal i u nacionalnom timu. Zbog toga je bio izbačen iz reprezentacije, tada je napravio incident sa jednim saigračem.

Ovo je Herijet Robson: