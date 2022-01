Crveno-beli i iskusni čuvar mreže nastavljaju saradnju.

Izvor: MN Press

Milan Borjan neće otići iz Crvene zvezde tokom januara, potvrdio je Zvezdan Terzić gostujući u jutarnjem programu TV "Prva".

Generalni direktor crveno-belih do detalja je govorio o brojnim situacijama u klubu, a posebnu pažnju izazvao je deo o prvom golmanu Zvezde. Kanadski reprezentativac koji je napustio pripreme kako bi se priključio nacionalnom timu ostaće u klubu i nakon ovog prelaznog roka.

Ali, sukob iz svlačionice između Dejana Stankovića i Milana Borjana je potvrđen.

"Mi smo svesni da društvene mreže i portali često objavljuju netačne informacije. Ostaje u Zvezdi, to se nije dovodilo u pitanje. Nikada nije rekao da je imao probleme sa upravom, bilo je varnica u svlačionici, ali to je normalno u svakom klubu gde su rezultati neophodni i veliki, tu je strast i reakcija je burnija nego što su navijači navikli. Desila se mala iskra u svlačionici. Ne može da ti prija ako izgubiš dva boda od nekog Radnika iz Surdulice na Marakani kad imaš minus tri boda. Naravno da je reakcija bila burna sa svih strana, kad je puls na 200 naravno da padnu neke reči, ali ja sam zadovoljan što je bila takva zvezdaška reakcija. Ne bi mi prijalo da izgubimo dva boda protiv Radnika i zagrlimo se sve je u redu", rekao je Terzić.

Ipak, to je sve prošlost, Crvena zvezda je krenula dalje!

"Borjan ima važeći ugovor sa Zvezdom, naravno da ćemo učiniti sve da završi karijeru u Zvezdi, najbolji je kog smo imali u poslednjih 30 godina. Nije to bio sukob, to su bile varnice, stao sam na stranu Dejana Stankovića i tako će uvek biti. Mora da postoji hijerarhija. Stanković je šef Borjanu i radi se o zaštiti sistema. Niko nije iznad kluba, ovo je svetinja koja ima uređen sistem. Pomirili su se, to je sve predimenzionirano u medijima... Taj problem u Zvezdi ne postoji", istakao je generalni direktor crveno-belih.

Za kraj, Terzić je potvrdio da Milan Borjan neće napustiti klub tokom januarskog prelaznog roka.

"Borjan ostaje golman i kapiten Zvezde", zaključio je Terzić.

Po svemu sudeći, crveno-beli će i u prolećnom delu prvenstva verovati u Borjana, koji je već godinama deo svih uspeha kluba.