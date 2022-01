Argentinski fudbaler je na izlaznim vratima PSŽ-a, a to nam obećava zabavu.

Izvor: Profimedia

Sve su glasnije priče - Mauro Ikardi (30) više nije potreban u Parizu. Kako prenose mediji iz Francuske, njegov zemljak Maurisio Poketino više ne računa na njegove usluge i dozvoliće mu da promeni sredinu.

PSŽ očekuje da dobije oko 30 miliona evra za nekadašnjeg napadača Intera, a to bi mogao da plati drugi italijanski klub. Nije tajna da je Juventus već neko vreme zainteresovan za Argentinca, ali ne zavisi sve od njih...

Zapravo, pakleni plan Vanda Nare da svog supruga vrati u Seriju A trenutno zavisi od tri kluba!

Prethodnih dana pojavile su se informacije da Barselona želi Alvara Moratu, na šta bi morali da pristanu Juventus i Atletiko Madrid. Ukoliko bi se taj transfer dogodio, torinski crno-beli bacili bi se u potragu za napadačem.

Dušan Vlahović je jedna od meta, ali je on značajno skuplji od Ikardija, više nego duplo! Zbog toga bi mogli da krenu po igrača iza kojeg je burna godina. Mauro je češće bio u medijima zbog razvoda koji se nije desio i prevare za koju nismo sigurni da li se desila. Neke sigurno jesu...

Kod njega dileme nema, on bi da napusti Pariz. Za dve i po godine odigrao je 82 utakmice i postigao 38 golova, ali utisak nije baš sjajan. Posebno kada se ima u vidu da je PSŽ imao loše rezultate na međunarodnoj sceni i da još nije stigao do same završnice Lige šampiona.

Zato bi Mauro mogao da se vrati u Italiju, gde je igrao najbolji fudbal u karijeri.

Ali, kao što smo rekli, to zavisi od previše klubova. Barselona želi Moratu i da Juventusu ustupi Depaja, ali da Atletiku ne plati svih 40 miliona koje traže. Atletiko želi novac, dok bi Juventus najviše voleo Dušana Vlahovića u svojim redovima!