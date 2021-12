Tomas Tuhel mislio je da dobija veliko pojačanje, a za sada samo problemi.

Izvor: Profimedia

Najskuplji fudbaler u istoriji Čelsija podigao je veliku prašinu intervjuom koji je dao za italijanski "Skaj Sport". Romelu Lukaku je naime otvoreno kritikovao svog trenera Tomasa Tuhela, poručivši da nije naročito srećan, što je potpuno šokiralo sve navijače aktuelnog prvaka Evrope.

Vredi reći i da je intervju rađen pre tri nedelje, kada se Lukaku tek vraćao iz povrede i nije mnogo igrao, što se u međuvremenu promenilo, ali njegove reči imale su veliki odjek i kod Tomasa Tuhela.

Nemački trener prokomentarisao je na današnjoj konferenciji za medije reči Belgijanca, ali nije skroz "spustio loptu".

"Video sam, ne sviđa nam se to. To donosi haos koji nam ne treba. Nije ni od kakve pomoći, ali ne želimo to da preuveličavamo. Lako je izvući stvari iz konteksta, napraviti jake naslove...", svestan je Tomas Tuhel da reči Romelua Lukakua nisu zvučale tako strašno kako mnogi predstavljaju.

"Iznenađen sam iskreno, nisam očekivao da je nezadovoljan zbog mene".

Tuhel je rekao i da se nada da se to neće odraziti na rad njegove ekipe, a da će "iza zatvorenih vrata" obaviti dug razgovor sa Romeluom Lukakuom, igračem koga je Čelsi platio 115 miliona evra.

Belgijanac je postigao sedam golova i zabeležio dve asistencije na 18 mečeva ove sezone.