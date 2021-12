Ukoliko srpski šampion uspe u nameri da dovede defanzivca, od njega će se mnogo očekivati narednog proleća.

Izvor: Profimedia

Potraga za bekovima traje već dugo, a deluje da su u Crvenoj zvezdi u poslednje vreme napravili zaokret. Letos se razmišljalo o levom beku iz inostranstva, a sada je najbliže rešenje stranac na desnom boku.

Italijanski fudbaler Kristijano Pičini (29) prva je meta crveno-belih za rešenje problema uz desnu aut-liniju, po saznanjima portala "MozzartSport"!

U pitanju je defanzivac Valensije za koju prilično retko igra, ali i čovek kojeg je taj klub platio 8.000.000 evra pre tri i po godine. Taj uloženi novac nije opravdao, a crveno-beli u ovom trenutku nemaju sredstava da ga otkupe od španskog tima.

Zbog toga je rešenje pozajmica, u trajanju od šest meseci, koja bi mogla da posluži Zvezdi da se uveri u njegove kvalitete. Imao bi dovoljno vremena da ostavi dobar utisak, a narednog leta mogao bi da potpiše ugovor kao slobodan igrač.

Tada mu ističe ugovor sa Valensijom, koja ga je već jednom slala na pozajmicu. Bilo je to prethodne sezone, kada je nosio dres Atalante, ali tamo nije ostavio impresivan utisak.

Pored Valensije i Atalante, italijanski fudbaler je tokom bogate karijere nosio dres Fiorentine u kojoj je ponikao, a zatim Betisa i Sportinga u čijem je dresu pružao impresivne partije. Bio je toliko dobar da je postao reprezentativac Italije i za seniorski tim svoje zemlje odigrao tri meča.

Ipak, karijera je od tada u padu, a na to je uticala i teška povreda 2019. godine. Za Valensiju je samo tokom prve sezone bio redovan starter, a zatim je dobijao sve manje prilike da igra u dresu španskog tima. možda je rešenje da oživi karijeru dolazak u Beograd. Postoji nekoliko razloga za to - jedan bi mogao da bude Dejan Stanković koji je cenjen i poštovan u Italiji, drugi Dijego Falćineli koji je pokazao da Italijani mogu da se snađu u Srbiji, a treći blizina njegove rodne Firence do koje bi mogao često da otputuje.

Kristijano Pičini je izuzetno ofanzivan bek, koji može odlično da se snalazi i u sistemima sa tri defanzivca gde preuzima ulogu ving-beka i praktično drži kompetnu desnu stranu terena.