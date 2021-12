Crvena zvezda želi da dovede igrača iz Radnika koji im je dao gol u Surdulici.

Stigao je Ohi Omoižuanfo na "Marakanu", ali je to samo početak prelaznog roka.

Nije novost da Dejan Stanković traži "svežu krv", a jedan od igrača koji je na radaru je Miloš Spasić (24). Fudbaler Radnika i Surdulice je zatresao mrežu crveno-belih u pobedi svog tima krajem oktobra (2:1).

U krilnom napadaču vide zalog za budućnost, a o potencijalnom transferu u januarskom prelaznom roku je govorio za MONDO.

"Kao sto znate ja imam ugovor sa Radnikom do 2023. godine. O svemu odlučuje klub, u kontaktu je klub sa Zvezdom i ako dođe do transfera biću srećan, ako ne, nastaviću kao i do sada da dajem 100 odsto svojih mogućnosti za Radnik kako bi se izborio opstanak. Nije tajna da imam ponude iz Izraela i Belorusije, ali ponavljam, o svemu odlučuje klub", rekao je Spasić za MONDO.

Spasić je ove sezone odigrao ukupno 22 meča i dao je šest golova, od čega pet u ligi, a jedan u Kupu.

Posle jesenjeg dela sezone Radnik je na 13. mestu i ima 21 bod iz isto toliko utakmica.