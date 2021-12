Igrali su sjajno za svoje reprezentacije i biće na Kup afričkih nacija.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda je od četvrtka na odmoru i tako će biti sve do nakon Božića kada će se fudbaleri ponovo okupiti u Beogradu i početi pripreme za nastavak sezone.

Prvobitna glavobolja rukovodstva bila je da li će uspeti da zadrže Dejana Stankovića na klupi, sada se to odnosi na kapitena Milana Borjana koji je najavio odlazak, što mu neće biti dozvoljeno, ali to neće biti jedine muke tokom priprema čiji plan još nije potpuno poznat.

Ne samo da se čeka odlazak velikog broja igrača, nego će Dejan Stanković pripreme početi bez dvojice najkvalitetnijih stranaca koji imaju obaveze na Kupu afričkih nacija.

Ako se ne otkaže u poslednji čas, na njemu će učestvovati Gelor Kanga za Gabon i El Fardu Ben za Komore.

Njih dvojica se nalaze u vrlo teškoj grupi sa Marokom i Ganom, a mečevi grupne faze su od 10. do 18. januara. To ujedno znači da se njih dvojica bar do 20. januara neće pojaviti na pripremama Zvezde, što bi moglo i da bude produženo u zavisnosti od rezultata koje naprave njihove reprezentacije.

Stoga će u Zvezdi morati da navijaju "protiv" njihovih reprezentacija kako bi se što pre pojavili na pripremama Crvene zvezde, izuzetno važnim pošto se od proleća juri zaostatak za Partizanom, ali i igra za četvrtfinale Lige Evrope.