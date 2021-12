Crno-beli nikada od osnivanja nisu imali ovako uspešnu jesen na sva tri fronta, ali u klubu su svesni da će na proleće 2022. biti još veći izazov pred njima.

Došao je i kraj 2021. godine za fudbalere Partizana. Poslednja utakmica je odigrana, a kada se podvuče crta - bolje nije moglo. I to nije mišljenje, već prosta statistika:

Partizan nikada u svojoj istoriji nije imao ovako uspešnu i dominantnu prvu polusezonu!

Ekipa Aleksandra Stanojevića savladala je u subotu Kolubaru 1:0 na oproštaju od ove godine i tako sa pet bodova prednosti u odnosu na Crvenu zvezdu otišla na dvomesečnu pauzu, tokom koje će kovati planove kako da tu prednost održe i do poslednjeg, 37. kola.

Do tada je put izuzetno dug, ali sve u Humskoj raduje činjenica - ovo je najbolja polusezona u istoriji kluba od osnivanja 1945. godine!

Partizan je u Superligi na 21 utakmici upisao 19 pobeda i dva remija, uz 57 datih i tek šest primljenih golova. Obezbeđen je plasman u četvrtfinale Kupa Srbije, kao i evropsko proleće, odlaskom u nokaut fazu Konferencijske lige.

Ta činjenica iznenadila je i vezistu Miloša Jojića, igrača koji je svoj doprinos ove jeseni dao sa čak 12 asistencija.

"Nisam imao tu informaciju, ali drago mi je da to čujem. Stvarno smo igrali dobro od početka priprema, kroz kvalifikacije, evo do samog kraja. Tu je i proleće u Evropi, svaka čast momcima na urađenom do sada, ali to je samo zarez, jer čeka nas jako težak period posle pauze", jasan je "Zeka" Jojić.

Pogled unazad, u istoriju crno-belih, govori da je Partizan imao samo jednu bolju polusezonu u domaćem prvenstvu, u jesen 1998. Ali dve opaske su važne - tada Partizan nije "prezimio" u Evropi, a skor 16 pobeda i jedan remi ostvaren je u nešto kraćoj polusezoni nego što je to slučaj ove godine.

Potom sledi ovogodišnja jesen sa skorom 19-2-0 koja je uspešnija po nastavku takmičenja na sva tri "fronta", dok je sa Stanojević pre ravno deset godina (sezona 2011/12) bila ostvarena treća najbolja ligaška jesen - 14 pobeda i jedan poraz u 15 mečeva.

U sezoni 2004/05 je taj skor pod Vladimirom Vermezovićem bio 13-2-0, u sezoni u kojoj su crno-beli i dočekali proleće u Kupu UEFA i osvojili titulu prvaka Srbije i Crne Gore bez ijednog poraza.

Sada su tokom jeseni bili još dominantniji.

"Šta reći? Odigrali smo od prve do poslednje utakmice, dali smo sve. Ova poslednja utakmica je bila jako teška, ali i sve ostalo su bile podjednako. Jedna izvanredna polusezona je iza svih nas, čestitam na tome celom stručnom štabu i mojim saigračima. Jer ovo ponoviti biće jako teško. Imamo veliki izazov za narednu polusezonu, a to je naravno da osvojimo titulu. Biće jako teško, ali ovo što smo prikazali do sada nam daje nadu i samopouzdanje", rekao je Saša Zdjelar posle pobede nad Kolubarom.

Partizan će u 2022. nastaviti svoju grčevitu borbu na sva tri fronta. U Kupu Srbije su na nekoliko mečeva od trofeja, u Konferencijskoj ligi čeka Sparta iz Praga, ali samo je jedna stvar svima u Humskoj na pameti:

Kao što su navijači sa igračima pevali u subotu poslepodne - da se opet slavi titula.