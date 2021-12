Mnogi su u neverici na kakvom nivou igra Hrvat ove sezone.

Izvor: Profimedia

U Real Madridu trenutno mnogo brinu zbog slučajeva zaraze korona virusom, ali ne moraju da brinu oko njihove situacije u Primeri. "Kraljevski klub" ima čak osam bodova prednosti u odnosu na Sevilju, 13 više od Atletiko Madrida i čak 18 više nego Barselona.

Ove sezone sjajnim igrama Reala pomogao je i Luka Modrić, koji igra neverovatno uprkos tome što je trenutno u 37. godini.

Hrvatski internacionalac je u španskim medijima ove sezone pominjan isključivo u superlativima, pošto pokazuje da uprkos tome što je bliži 40. nego 30. rođendanu, i dalje pokazuje svoje majstorstvo.

A to majstorstvo očigledno je uticalo i na Estebana Granera, nekadašnjeg igrača Real Madrida, koji misli da bi Hrvat mogao da igra fudbal još 50 godina.

"Da sam na mestu Modrića, igrao bih fudbal do 87. godine. Nisam bio toliko dobar i bio sam daleko od tog nivoa", počeo je za "As" nekadašnji igrač Madriđana.

"On je igrač koji dominira sve vreme, od tehnike do taktike. Predivno. On je osvojio Zlatnu loptu, igra na stratosferskom nivou. Neće moći više da radi stvari koje je radio s 23 godine, ali može da radi mnoge druge koje nije radio pre i koje će klub poput Real Madrida smatrati luksuznim", rekao je Granero.

Španac i Modrić nisu imali prilike da zaigraju u Realu, pošto je Granero napustio klub baš kada je Hrvat stizao iz Totenhema, ali očito prati njegove partije iz nedelje u nedelju.