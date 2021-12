Šampion Srbije osvojio je bod u Portugalu, iskoristio remi u Bugarskoj, i tako stigao do prvog mesta u grupi.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda osvojila je 11. bod u grupnoj fazi Lige Evrope ove sezone i remijem na gostovanju Bragi potvrdila prvo mjesto u svojoj grupi, a to automatski znači da će preskočiti prvo kolo nokaut faze.

Beogradski tim direktno se plasirao u osminu finala Lige Evrope i za sada je samo jedan od osam timova koji se nalaze tamo.

Bilo je mnoGo drame tokom više od devedeset minuta fudbala u Portugalu, viđena su i dva penala na ovom meču, a na kraju je zadovoljniji ishodom večeras domać tim. Iako su veći deio meča proveli u defanzivnom bloku, crveno-beli su uspjeli u svojoj namjeri.

Cilj je ostvaren, bod vrijedan osmine finala osvojen, a način na koji se do njega stiglo već sutra zaboraviće Dejan Stanković i njegovi fudbaleri. Znao je to šef stručnog štaba da istakne nekoliko puta - ovako veliki ciljevi opravdavaju sredstvo kojim se stiže do njih.

Što se samog meča tiče, Zvezda je morala da juri rezultat u Portugalu.

Galeano je sa bijele tačke savaldao Milana Borjana, nakon što je Marko Gobeljić igrao rukom u kaznenom prostoru. Italijanski sudija Marko Guida nije imao dilemu, a ofanzivac Brage rutinski je postigao pogodak.

Na žalost Portugalaca, ista situacija desila se i na drugoj strani nekoliko minuta kasnije. Radovan Pankov oboren je u kaznenom prostoru dok je lopta El Fardu Bena putovala ka njemu, a Aleksandar Katai je sigurno savladao Mateusa.

Ispostaviće se, ovaj rezultat je Zvezdi bio dovoljan za osminu finala, pošto Mitjiland u Razgradu nije uspio da savlada Ludogorec (0:0)