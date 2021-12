I dalje se priča o potezu Marka Livaje.

Izvor: MN Press/YouTube/Printscreen/Arena Sport TV

Protekle sedmice u Hrvatskoj je odigran najveći derbi između Dinama i Hajduka, u kojem su Splićani neočekivano slavili na zagrebačkom "Maksimiru". A posle tog derbija nije moglo bez skandala.

Tako je heroj Hajduka Marko Livaja bio dočekan na aerodromu tako što su ga navijači nosili na rukama, dok su svi zajedno pevali pesmu "Mrzim Dinamo, srpsko ime to". Taj potez doveo je do komentara legende Hajduka i Jugoslavije.

Livaja je tim potezom uvredio najvećeg rivala, ali i Srbiju, gde je bilo brojnih oštrih komentara na potez Hrvata. Takođe, i Danijel Subašić se našao u centru pažnje, pošto je hrvatski golman kojem je otac bio Srbin takođe pevao uvredljivu pesmu.

Upravo ovakvo pevanje osudio je Zlatko Vujović, legendarni napadač Hajduka i nekadašnji reprezentativac Jugoslavije.

"To nije bilo u redu. Takve pesme ne bi smele da se pevaju. Ne moramo da se volimo, ali moramo da budemo korektni jedni prema drugima. Naravno da će rivalitet uvek da postoji, ali ne vidim čemu takve pesme. Marko je reprezentativac i ovo mu nije trebalo, a sad će ga i Savez kazniti", rekao je Vujović u izjavi za hrvatski "Index".

On se pita da li je sve to bilo potrebno.

"Ipak, ne mislim da je on takav tip koji je nekoga namerno želeo da uvredi. Hajduk je pobedio u Zagrebu, on je postigao divan gol i fantastično je namestio drugi. Jednostavno, sve to ga je ponelo. Naravno da to nije bilo u redu, ali zaista ne verujem da je svesno ikoga želeo da uvredi", izjavio je Vujović.

Ovako je Livaja pevao spornu pesmu: