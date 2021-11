Prelepa Ana Marija Marković uspela je da zatrese mrežu i najavi ubedljiv trijumf.

Tokom ove sezone Hrvatica Ana Marija Marković (22) skrenula je pažnju brojnih svetskih medija. Dobre partije na fudbalskom terenu, ali i epitet najlepše fudbalerke sveta mnogo su pomogli u tome, pa je Hrvatica postala veoma poznata na društvenim mrežama.

Ubrzo je stigla i do reprezentacije svoje zemlje, a današnji dan dugo će pamtiti. Lepa Ana Marija postigla je debitantski gol za nacionalni tim!

Bilo je to na meču kvalifikacija za svetsko prvenstvo, gde je Hrvatska upisala prvu pobedu. U šestoj rundi takmičenja savladana je Moldavija (4:0), najslabiji tim u grupi, pa su Hrvatice uspele da stignu do četvrtog boda. Iako ni one nemaju šansu da se nađu na Mundijalu koji se igra 2023. godine, trijumf im svakako znači.

Pogledjate kako izgleda Ana Marija:

Posebno što su ovo bili i prvi golovi koje su postigle u kvalifikacijama.

Pre velike pobede protiv Moldavije, ženska fudbalska reprezentacija Hrvatske ubedljivo je gubila od Rumunije, dva puta Italije i Švajcarske, uz remi bez golova na svom terenu protiv Litvanije.

Loš niz rezultata konačno je prekinut, a zaslužna to bila je između ostalih i najlepša fudbalerka sveta. Igračica švajcarskog Grashopera zatresla je mrežu već u šestom minutu, a na to su se nadovezale njene koleginice iz nacionalnog tima - Landeka, Lubina i Jelenčić.