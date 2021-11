Uticaj Ralfa Rangnika na njemački fudbal tokom prethodnih 15 godina je impresivan jer je stvarao igrače, trenere, klubove i reprezentaciju!

Izvor: Profimedia

Nekoliko dana nakon njajave da će Njemac sjesti na klupu engleskog velikana - to je i zvanično saopšteno!

Ralf Rangnik (63) doktorašnji direktor fudbala i razvoja u Lokomotivi iz Moskve gdje je smijenio Marka Nikolića, novi je trener Mančester junajteda. On će, po ranije napravljenom dogovoru, ostati na toj funkciji do kraja sezone kao prelazno rešenje, a zatim dobiti drugačiju ulogu na Old Trafordu.

Očekuje se da Njemac koji je "školovao" plejadu svojih zemljaka među kojima se ističu Jirgen Klop i Tomas Tuhel postane savjetnik u klubu, i u narednom periodu ima veoma važnu ulogu u razvoju Mančester junajteda. Njemu to neće biti strano, pošto je sa istom misijom radio u Rusiji, a za taj posao ga je preporučila izgradnja RB Lajpciga.

Svojevremeno je Rangnik bio važan dio infrastrukture u klubovima koje finansira Red Bul, a mnogobrojni njemački treneri tvrde da je on najbolji među njima.

Između ostalog, Ralf se ističe po brzom fudbalu i veoma cijeni intenzitet što je jedna od stvari koje Junajted trenutno nema. Od njega je Klop preuzeo visoki presing koji je doveo skoro do savršenstva, a vidjećemo šta je Rangnik pripremio za rad u potpuno novom okruženju. Rad sa Kristijanom Ronaldom mogao bi da bude najveći izazov njegove karijere.