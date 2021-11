Posle tvrdnji Zdravka Mamića o potkupljivanju uhapšen je jedan sudija.

Sve je krenulo od optužbi Zdravka Mamića, a sada su u srijedu ujutru došla i hapšenja! Sudija suda u Osijeku Zvonko Vekić i njegova prijateljica Nataša Sekulić su uhapšeni.

Njihovi advokati kažu da se još uvijek ne zna tačan razlog hapšenja,a ovo je drugi put da je Vekić u pritvoru ove godine. Njega je policija privela i u junu ove godine zajedno sa sudijama Antom Kvesićem i Darkom Krušlinom.

Sve se to desilo nakon konferencije Zdravka Mamića koji je otkrio da je potkupljivao sudije i da optužio je Vekića za primanje mita u vrijednosti od 400.000 eura.

On je govorio o tome da je poklanjao novac, satove i skupa putovaja sudijama koji su ga reketirali. Mamić se na to odlučio kada je i sam osuđen u Hrvatskoj, a zbog te presude on se trenutno nalazi u Bosni i Hercegovini.