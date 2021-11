Zdravko Mamić u razgovoru za MONDO o plasmanu Srbije i Hrvatske na Svjetsko prvenstvo, mogućem susretu u Kataru, ali i igračima Orlova koji mu se dopadaju i uspjehu koji je Dragan Stojković Piksi napravio kao selektor.

Izvor: MN Press

Nedelja je bila izvanredan dan za fudbal u regionu bivše Jugoslavije. Prvo je Hrvatska pobijedila Rusiju i plasirala se na Svjetsko prvenstvo, potom su Makedonci izborili baraž, da bi "šlag na tortu" došao u vidu Srbije i njenog podviga u Portugalu.

Herojski trijumf "Piksizma i renesanse" stigao je posle pogotka Aleksandra Mitrovića, kojim je moglo da otpočne slavlje Orlova u Lisabonu. A zbog tog uspjeha Srbije, silno ponosan je bio i Zdravko Mamić!

"Alfa i omega" Dinamo Zagreba i jedan od najuticajnijih ljudi u fudbalu na Balkanu u razgovoru za MONDO komentarisao je plasmane Srbije i Hrvatske na Svjetsko prvenstvo, sa posebnim akcentom na dolazak Dragana Stojkovića na klupu Orlova, ali i mogućnosti da se dvije komšijske selekcije susretnu na Mundijalu u Kataru.

U Srbiji je od nedelje uveče prava euforija. Uspjeh je propraćen svi željno iščekuju žrijeb za Mundijal, a za to vrijeme, Zdravko Mamić za MONDO sumira svoje utiske.

Kako kaže, on je vjerovao da će selektor Stojković doneti veliki uspjeh Srbiji.

"Baš jutros kada sam se probudio pomislio sam kako sam dobar prognozer. Uvijek su me u poslednjih 10-15 godina pitali kako to Hrvati tako postižu uspjehe, a Srbi to ne mogu. Uvijek sam objašnjavao da to nije nikakva mudrolija, nego da su Hrvati izgradili kult reprezentacije. Uvijek su ujedinjeni oko reprezentacije", počeo je Mamić u razgovoru za MONDO.

"Vidite kad igra Hrvatska, ujedini se čitava dijaspora i navijači iz čitavog svijeta, mediji, igrači, svi su u tome. I onda kad je došao Piksi u Srbiju, razgovarao sam s vašim kolegama, jer sam znao srpske probleme. A to su menadžeri koji kroje ekipu, guraju igrače svoje, da se ne gleda u zajedništvo... Rekao sam: "Vidjećete sad kad dođe jedan ozbiljan čovjek". Jer ja Piksija ne poznajem, samo po viđenju, znam ga jer sam bio njegov navijač. Ali sam pretpostavio da ima harizmu koju je imao kao igrač i posle kao trener, da neće dozvoliti da se kompromituje. Rekao sam ako mu date mira da će vas Piksi proslaviti. I toliko sam sinoć bio silno ponosan da je moja prognoza bila tačna i da je Piksi uspio", priča Zdravko Mamić.

Ističe da je Srbija odigrala fenomenalnu utakmicu protiv Portugala.

"Jednostavno, Srbija je uvijek bila pojedinačno odlična, čudesne igrače ima. Uvijek sam govorio da Srbija ima isto ili još bolje igrače, jer ste duplo veći od Hrvatske, imate veće tržište, u menadžerskom obimu ste jači od nas i ima mnogo više srpskih igrača po Evropi. Treba vam samo jedan ozbiljan čovjek i to se pokazalo protiv Portugala. Zajedništvo, atmosfera i onda te i Bog nagradi na kraju."

Da li ima igrača u reprezentaciji Srbije koje Zdravko Mamić voli da gleda?

"Ma kako nema! Pa Vlahović je spektakularan igrač! Milinković-Savić takođe, ne treba to ja da pričam, to su igrači koji su najtraženiji na svijetu. Meni se naročito sviđa Tadić. Volim da gledam Tadića u dresu Ajaksa, on je u sve njihove uspjehe ugradio možda i najviše. Srbija nikad nije imala problem igrača, već problem ličnosti koja je mogla da se odupre spoljnim pritiscima. To je Piksi donio i dok je tu Piksi ili tako neko ko to može, Srbija će igrati svako Evropsko i Svjetsko prvenstvo", nabraja Mamić.

Ni Hrvatskoj nije bilo lako u odlučujućem meču protiv Rusije, ali su na kraju na "Poljudu" u Splitu slavili 1:0 i plasirali se u Katar.

"Slična situacija i sa Hrvatskom! S tim da je Hrvatska juče odigrala možda svoju najbolju utakmicu u kvalifikacijama. Stvarno nisu dali protivniku da diše, nisu im dali milimetar terena i bila bi prava šteta da smo otišli u doigravanje. To je dokaz zajedništva. Kad su igrali prepotentno i ušli bahato u kvalifikacije, dobili smo "po prstima" od Slovenaca. Onda je selektor Dalić napravio ozbiljan rez, zamijenio je nekoliko igrača koji su mislili da su nezamjenjivi i to se vratilo i njemu i reprezentaciji."

Mamić nastavlja priču o Hrvatskoj i komentariše činjenicu da će Luki Modriću Mundijal u Kataru biti vjerovatno poslednje veliko takmičenje.

"Hrvatska ima izuzetnu perspektivu, niču igrači kao posle kiše. Nema za Hrvatsku nikakvih problema. Modrić je veličina, bio je najbolji igrač na svijetu, igra u najboljem klubu na svjetu tolike godine, ali svačija era prolazi. Kao da pričamo o Džajiću... Koga nema, bez njega se može. Hrvatska ima dva najbolja zadnja vezna na svijetu, po meni, Brozovića i Kovačića. Ne treba plakati, dolaze novi igrači. Vidjeli ste juče, lijevom beku Sosi je ovo bio možda četvrti nastup za Hrvatsku, odigrao je kao Jarni u najboljim danima."

Žrijeb za Svjetsko prvenstvo je tek 1. aprila 2022. godine, a nije nemoguće da se Srbija i Hrvatska nađu u istoj grupi. Mamić isprva kaže da ne želi da do toga dođe.

Detalj sa utakmice iz 2013. godine u Beogradu.

Izvor: MN Press

"Moj stav je uvijek isti - dok se mentalitet ljudi na ovim prostorima ne promijeni, i dok na utakmice Dinama, Partizana, Zvezde, Hajduka ne gledamo kao na sportski događaj, dotle ne želim da igramo protiv srpskih klubova ili protiv Srbije. Ne želim da bude učesnik "niskih strasti", meni je ljepše da navijam za Hrvatsku, a onda posle toga da navijam za Srbiju. To je tako, šta ću ja sad "paliti" sa "dajte mi Srbe", "dajte da im mi pokažemo"... To je za primitivce. Ovako je lijepo i atraktivno za priču i da se piše o tome, ali ja ne mogu tako da mislim o ljudima koje poštujem i volim."

Na opasku da bi Srbija i Hrvatska možda mogle da se i kasnije susretnu na Svjetskom prvenstvu, Mamić odmah "podiže uloge".

"Ja to želim... Ja želim da se mi sretnemo u finalu Svjetskog prvenstva! Ili što dalje, bez demagogije. Ako već moramo da se sretnemo, onda nek bude pri kraju. Puno sreće i sve čestitke Piksiju, reprezentaciji i cijeloj Srbiji na plasmanu na Svjetsko prvenstvo", poručio je Zdravko Mamić za MONDO.