Tvorac moćnog Dinamo Zagreba oglasio se porukom za rivale. Podsetio ih je i na svoje uspehe na čelu Dinama.

Izvor: Profimedia

Hajduk Split izneo je ove nedelje šestogodišnji plan, u okviru kojeg želi da do 2027. bar dva puta osvoji prvenstvo Hrvatske.

Tvorac dominacije Dinamo Zagreba u Hrvatskoj, Zdravko Mamić, oglasio se na svom Fejsbuk nalogu i ironično komentarisao tu objavu najvećeg rivala Zagrepčana.

Kada je Hajduk u nedelju izgubio (2:3) od Slaven Koprivnice, Mamić je ostavio ovu poruku:

"Pre dva dana sam saznao da komunizam nije mrtav i da se u 2021. godini još uvek donose petoletke i to ni više, ni manje na području uspeha u sportu. Ne organizacije, ne finansija, nego uspeha. Razmišljao sam dugo da li da to komentarišem ili ne, jer ne želim biti hejter, ali smatram da je to zbog velikog broja pitanja koje sam primio i edukacije mladih, moja obaveza", napisao je on.

"Za sve one koji žele biti uspešni u bilo kom poslu, poslušajte savet od čoveka koji je jedini obećao deset titula zaredom i obećano ostvario, te usput ostvario uspehe kakve ovakvi planovi ne bi u 40 godina – manite se papira, odbora, samoupravljanja i planova, stvari se menjaju iz minute u minutu, svi vi odrasli na internetu to znate. Uspeh dolazi samo ako ste onaj koji svoj posao živi 24 sata dnevno, 365 dana u godini!", dodao je Mamić.

Dinamo je od izlaska iz lige Jugoslavije osvojio čak 22 titule prvaka Hrvatske, a Mamić je u poruci hajdukovcima dodao...

"Kada taj uspeh ostvarite, budite spremni da će vam ga sitne duše pokušati minirati i omalovažiti! Usudite se biti uspešni, usudite se biti vanzemaljci! Donošenje petoletki o vremenskoj prognozi, količini UV zračenja i kvalitetu vazduha pustite onima koji za to imaju vremena".

Pogledajte kako trenutno izgleda tabela hrvatskog prvenstva. Jesen najavljuje uzbudljivu borbu za titulu tri kluba, među kojima nema Hajduka. Splićani su poslednju titulu osvojili 2005.