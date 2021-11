"Svaka čast Piksiju Stojkoviću na svemu što je napravio kao selektor Srbije", kaže bivši crnogorski reprezentativac.

Mirko Vučinić (38) iza sebe ima zavidnu fudbalsku karijeru.

U Italiji je u 305 utakmica u Seriji A postigao 96 logova, uz 52 asistencije. Za reprezentaciju Crne Gore je na 47 utakmica postigao 17 golova, uz pet asistencija, te nije čudo da je u užem izboru za najboljeg crnogorskog fudbalera svih vremena.

Rođeni Nikšićanin, koji trenutno uči za trenera, odigrao je i tri utakmice za selekciju Srbije i Crne Gore.

"Svaka čast Piksiju Stojkoviću na svemu što je napravio kao selektor Srbije. Trebaš ti da dođeš u Portugal, gubiš 1:0 već u drugom minutu, a onda dobiješ utakmicu. I još nadigraš Portugal! To je znak da Srbija ima odličnu reprezentaciju, koja može da igra protiv svakog u svijetu. Naravno, može i protiv Hrvatske, bio bi to sjajan dvoboj, volio bih da ga gledam. Dva slična stila igre, igrači koji se dobro poznaju. No, Srbi moraju biti svjesni da su još uvijek daleko iza Hrvatske. Srbija se sad digla i pokazala da može, ali tek ćemo vidjeti je li u stanju da radi ono što Hrvati rade već 25 godina, je li u stanju da ostane duže vremena blizu vrha. Zato je Hrvatska još uvijek liga za sebe u našoj regiji", rekao je Vučinić za Jutarnji.