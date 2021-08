Mirko Vučinić je ostao bez riječi poslije jednog izlaska

Izvor: Profimedia

Jedan od najboljih naših napadača ikada je svakako Mirko Vučinić.

Igrao je za Sutjesku, Leće, Romu, Lacio, Al Džaziru i tresao je mreže kao od šale.

Ali, sada mu se dogodila situacija iz jednog izlaska koja je i njega iznenadila. Podijelio je to sa pratiocima na društvenim mrežama.

"Večeras da se požalim. Bio sam u izlasku i pitam konobara jesam li mu šta dao, pošto sam popio. On mi kaže jesi 150 eura. Pitam ga da li je to u redu, sa osmijehom na licu sa nadom da će mi se zahvaliti. On mi kaže jesam i nisam, na šta mu ja odgovaram sram te bilo", prepričava Vučinić.

Izvor: Instagram/Mirko Vučinić

Bivši fudbaler nije mogao da vjeruje šta mu se desilo.

"Sad ja vas da pitam šta bi ste vi na mom mjestu odgovorili? Hvala unaprijed. Gdje ide ovaj svijet? Pakao", zapitao se Vučinić.

Nije otkrio gdje se ovo tačno dogodilo, ali je izazvao polemiku na društvenim mrežama.