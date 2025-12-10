Novi Galaxy S26 modeli donijeće sistem punjenja koji korisnici iPhone-a odavno koriste - magnetno bežično punjenje.

Izvor: YouTube / Android Headlines - Android News & Tech News

Izgleda da Samsung konačno uvodi Qi2 bežično punjenje u svoje telefone, počevši od Galaxy S26 serije. Kompanija paralelno priprema i prve dodatke koji će se pomoću magneta pričvršćivati na nove uređaje, a među njima je i Qi2 eksterna baterija.

U bazi WPC-a (Wireless Power Consortium) primijećen je zvaničan Samsung dodatak sa oznakom EB-U2500. Riječ je o modelu “Magnet Wireless Battery Pack”, koji je 5. decembra 2025. dobio Qi2 sertifikat. U pitanju je eksterna baterija kapaciteta 5.000 mAh, sa podrškom za bežično punjenje do 15 W preko Qi2.1 standarda. Navodno će biti dostupna samo u jednoj boji – svjetlosivoj.

Izvor: Wireless Power Consortium

Zahvaljujući ugrađenom magnetnom prstenu, baterija se magnetno pričvršćuje na telefone koji imaju punu Qi2 podršku. Kako piše SamMobile, moći će da dopuni bateriju Galaxy S26 Ultra modela (5.000 mAh) do najmanje 50%, što bi korisnicima trebalo da obezbijedi još nekoliko sati rada.

HMD Skyline bio je prvi Android telefon na svijetu sa punom Qi2 podrškom, lansiran 2024. godine. Gotovo godinu dana kasnije Google je predstavio Pixel 10 seriju, takođe sa Qi2 punjenjem i ugrađenim magnetima. Sada će i Samsung konačno ući u ovaj klub.

Podsjetimo, Qi2 standard zasniva se na Apple MagSafe tehnologiji koja je debitovala na uređajima iPhone 12 serije.