Kineski proizvođač izgleda neće ići na ništa manje od top specifikacija u svakom segmentu…

Izvor: SMARTLife / Xiaomi

Kompanija Qualcomm na inače decembarskom Tech Summit događaju najaviće najnoviji Snapdragon čipset oznake 898, koji će se naći u najjačim telefonima 2022. godine.

Ove godine konferencija će biti održana 30. novembra, a Xiaomi je do sada bio prvi korisnik najnovijih Snapdragon čipsetova, pa GSMArena smatra da to neće biti preskočeno ni ovaj put.

Xiaomi 12 će imati kameru rezolucije makar 50 megapiksela, dok bi Xiaomi 12 Ultra trebalo da ima kameru rezolucije čak 200 MP na kojoj Xiaomi već neko vrijeme radi.

Za razliku od Xiaomi 11T Pro modela punjenje neće biti brzo do 120 vati i biće zaustavljeno na 100 vati, što bi moglo da znači da kompanija za novi T model sprema neko novo iznenađenje u tom domenu.

Ekrani novih telefona Xiaomi 12 serije imaće makar 120 Hz osvježavanje i varijabilnu opciju za kontrolisanje osvježavanja, kako bi se štedjela energija baterije i procesor manje opterećivao. Tip ekrana će najvjerovatnije biti LTPO, a rezolucija će ići do 2K.

Zanimljivo je da neki strani mediji pišu da će osnovni Xiaomi 12 model biti predstavljen ove godine, dok će sa Xiaomi 12 Pro i Xiaomi 12 Ultra modelima kompanija sačekati do 2022. godine. Što se Xiaomi 12 Pro modela tiče on bi trebalo da ima do sada poznatu 108 MP kameru, koja je do sada bila na Ultra i drugim modelima Xiaomi 11 serije.

Izvori iz industrije su čak otkrili navodno i brojeve tj. oznake ovih modela - Xiaomi 12 ima oznaku 2201122G, a Xiaomi 12 Pro 2201123G. Na kraju, spominje se i , ali ćemo za sve ovo morati da sačekamo još neko vrijeme kako bismo znali šta je od ovog svega tačno.

Šta vi očekujete od Xiaomi 12 serije?