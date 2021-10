Košta kao telefon srednje klase, a ima sve što vam treba za ozbiljan rad i zabavu.

Xiaomi Pad 5 kod nas košta 44.000 dinara, ali ako ste bili jedni od srećnika koji su ga poručili u nekoliko pretprodajnih dana, mogli ste da ga kupite za svega 35.000 dinara. U oba slučaja dobijate vrlo ozbiljan uređaj. Mi smo sa njim proveli dve nedelje, i naši utisci su više nego pozitivni.

Gde su nestali svi ti tableti?

Pre nego što se pozabavimo Pad 5 tabletom, moramo malo da se osvrnemo na situaciju sa tabletima u poslednjih nekoliko godina. Osim nekoliko izuzetaka: iPad i nekoliko Samsung modela, tržište tableti je u konstantnom padu. Apple dominacija je više nego evidentna, sa skoro 60% udela, dok se Samsung modeli drže na oko 25%, a Amazon tableti na oko 5%, pretežno zbog Kindle serije.

Ovako stanje prouzrokovano je činjenicom da su ekrani pametnih telefona postali sve veći i da su se polako, ali sigurno približili veličinama ekrana manjih tableta. Veći modeli su ili previše skupi, jer imaju premijum karakteristike, ili previše slabi, obično sa 2 GB RAM-a i čipsetovima od kojih su bolji telefona od 15.000 dinara. Sredina, ona kategorija koja u svakoj industriji generiše najveći profit je nestala.

Pandemija koja je uticala na vrtoglavu potražnju za IT opremom nije zaobišla ni tržište tableta, pa su ljudi, sa više vremena provedenog kod kuće počeli da traže veće ekrane na kojima bi mogli da uživaju u filmovima i serijama. Popularnost tableta je ponovo počela da raste, sa fokusom na modele sa velikim ekranima i one koji se transformišu u računare.

Popunjavanje redova

Glavni igrač na tržištu, kompanija Apple i dalje je zadržala politiku premijum uređaja, iako smo na nedavnom događaju videli i da je jedini tablet koji je doživeo ozbiljno unapređenje u stvari najmanji od njih - iPad Mini.

Neko u kompaniji Xiaomi je sagledao ovo stanje i ponudio rešenje koje se zove Xiaomi Pad 5. I dok prosečan tablet nižeg cenovnog segmenta košta oko 200-250 evra, Xiaomi je na Pad 5 zalepio cenu od 370 evra, ali je zato značajno unapredio sve aspekte svog uređaja, preteći mnogo skupljim modelima. Poređenja radi, najjeftiniji novi iPad Mini sa 64 GB memorije kod nas košta 76.300 dinara, dok klasični iPad košta 53.300 dinara, takođe u 64 GB verziji, odnosno bezobraznih 76.300 dinara sa 256 GB skladišta i još više sa podrškom za mobilne mreže.

Prosto rečeno, Xiaomi Pad 5 je 11-inčni premijum tablet koji se prodaje po ceni uređaja srednje klase. Sa velikim ekranom, jakim hardverom i metalnim ramom kućišta, još od rane najave, Pad 5 je brzo doživeo globalnu popularnost.

Šta je to što Xiaomi Pad 5 odvaja od konkurencije?

Pa prvo to što prave konkurencije nema. Apple iPad i Samsung modeli su previše skupi, dok su oni jeftiniji za nekoliko klasa ispod. Xiaomi je krenuo starom dobrom logikom, da ponudi dobar deo onoga što nude premijum uređaji, ali po nižoj ceni, što je politika koja ih sada veoma dobro pozicionira na globalnom tržištu, u svim segmentima.

Za početak Snapdragon 860

Pad 5, je izgubio Mi iz naziva, ali je dobio Snapdragon 860, unapređenu verziju Snapdragon 855 čipseta, 6 GB radne i 128 GB skladišne memorije, dovoljno jak hardver za sve što vam padne na pamet i dovoljno memorije za ozbiljnu kolekciju filmova i serija za jedno poduže putovanje. Postoji i verzija sa 256 GB, ali se ona kod nas još uvek ne prodaje.

Snapdragon 860

11'' Dolby Vision HDR10 na 120 Hz

Dodajte tome i 11-inčni Dolby Vision IPS HDR10 ekran na 120 Hz rezolucije 2560x1600 piksela, i jasno je da Xiaomi nije štedeo na svom novom tabletu. Za one sa avanturističkim duhom, tu je i 13 MP glavna kamera sposobna za 4K video snimke i 8 MP prednja kamera, za sve ostale video pozive, konferencije i vratolomije.

Xiaomi je sve to lepo upakovao u metalni (aluminijumski) ram, stavio četiri zvučnika, bateriju od 8720 mAh (novi iPad ima 8557 mAh), dodao brzo punjenje i još poneki slatkiš u korpu tešku 511 grama.

Razume se, ekran nije Retina, kao kod Apple modela, ili Super AMOLED kao kod Samsung modela, ali daleko od toga da mnogo zaostaje. Mnogi bi rekli da će tableti uskoro da zamene laptopove, jer je hardver unutra više nego dovoljan za svakodnevne poslove, ali da se ne zanosimo. Pad 5 je prvo tablet pa sve ostalo.

Bez GPS risivera

Jedan od kolega zamerio je nedostatak ugrađenog GPS risivera, ali iz perspektive korisnika koji tablet koriste kod kuće ili na putovanjima, teško da se neko seća da ga je ikada koristio kao primarni navigacioni uređaj. Prave li uopšte nosače za automobil za 11-inčne tablete? I ako prave, šta će vam sve taj tablet zakloniti na instrument tabli?

Dodatna oprema

Jedina prava zamerka koja stiže sa naše strane je što uz Xiaomi Pad 5 ne stiže apsolutno ništa od dodatne opreme. Kako su ovo uređaji do kojih će neminovno doći mala deca, neka od zaštita poput futrole ili folije je dobrodošla, ali za sad nepostojeća. Takođe, te zaštitne futrole imaju odličnu mogućnost savijanja tako da dobijete postolje koje vam omogućava da u multimediji uživate na bilo kom stolu, bez potrebe da tražite težu pikslu ili knjigu, kako biste naslonili tablet da možete da gledate nešto bez držanja.

I to jeste problem. Sa svojih 511 grama, Pad 5 je tablet koji je teško držati sa dve ruke više od nekoliko minuta, osim ako ga ne oslonite na nešto. Dodajte tome i nepostojeću zaštitu za jedan ovako veliki uređaj, pa ukoliko nemate obloženi džep za tablet u rancu, srećno sa bezbednim nošenjem na putovanje.

Periferije

Xiaomi je predstavio Bluetooth olovku i bežičnu tastaturu, ali je to oprema koja još uvek nije viđena kod nas, evo već mesec dana nakon premijere i početka prodaje.

Olovka i tastatura

Od stvari koje nema, Xiaomi Pad 5 na spisak dodaje microSD slot za proširenje memorije, kao i podršku za SIM kartice, bilo fizičke, bilo digitalne (eSIM). To je ostavljeno za Pro model, koji je za sada predstavljen samo u Aziji, sa boljom kamerom i čak 8 zvučnika. Naš Xiaomi Pad 5 tablet dolazi sa punjačem u pakovanju, ali je njegova snaga 22,5 W, iako Pad 5 podržava brzo punjenje na 33 W.

Dizajn i pakovanje

Pakovanje je spartansko: gomila papirića, punjač i kablić, bez olovke, 3,5 mm adaptera i bilo kakvih dodataka. Za 44.000 dinara smo očekivali više. Međutim, od trenutka kada ga uključite, sve to ćete zaboraviti. Kvalitet izrade je na vrlo visokom nivou, sa kućištem od finog, brušenog aluminijuma i tankim okvirima oko velikog ekrana prednje strane.

Plastična zadnja strana je biserno bela, matirana i poseduje specifičnu završnicu koja, u zavisnosti od ugla gledanja, menja nijanse ka plavičastim i nežno roze tonovima. Ako uzmete tamno sivu boju, onda zanemarite drugi deo prethodne rečenice. Bela varijanta ima tu dobru osobinu da ne zadržava otiske prstiju na sebi, za razliku od velikog ekrana koji nema oleofobni premaz, pa će često delovati „musavo“ od korišćenja. Kućište kamera zadnje strane blago je izbačeno, u stilu Xiaomi telefona 11. serije, što nam se nije previše svidelo, posebno jer deluje kao da su tu dva sočiva, a u stvari je jedno, dok u drugom krugu piše „13 MP“.

Konektori, zvučnici i mikrofoni

Kada ga držite uspravno, na levom boku ćete pronaći magnetni konektor za tastaturu/futrolu, dok se Power taster nalazi gore, a na desnoj ivici, odmah pored, dupli taster za kontrolu jačine zvuka. Na dnu je USB C port, sa jednim od dva mikrofona i dva zvučnika, čiji parnjaci se nalaze i sa gornje strane, kreirajući stereo sistem sa četiri zvučnika sa Dolby Sound podrškom. Na desnoj strani se nalaze magnetni konektor/bežični punjač za olovku (onu što se još ne prodaje kod nas), i još dve rupice, za ukupno četiri mikrofona.

Zvučnici su prilično jaki i postideće i mnogo veće laptopove, a kada tablet držite horizontalno, možete primetiti da su „donji“ parnjaci zaduženi za niže tonove, i da oni prave vibracije, dok su gornji nešto slabiji i pokrivaju viši spektar zvučne slike. U svakom slučaju, ozbiljni zvučnici za ozbiljan tablet.

Napomenućemo i da je hod Power i tastera za regulaciju zvuka veoma plitak, pre svega zbog želje da se ne naruši vizuelni identitet, pa je pritiskanje ponekad nedorečeno, čak i u samim uglovima, posebno kod tastera za regulaciju zvuka.

Uprkos svojim velikim dimenzijama, činjenica da je debeo svega 6,9 mm, držanje jednom rukom je iznenađujuće prijatno, u obe orijentacije ekrana.

Ekran

Stvar u koju ćete najčešće gledati, veliki ekran podržava Dolby Vision i HDR10, dva najbitnija standarda za striming servise i moderne filmove i serije. Osvežavanje od 120 Hz je itekako dobrodošlo, posebno kada često skrolujete, ali nam se nije svidelo što ne postoji prilagođavanje brzine osvežavanja, već je ona „zakucana“ na 60 ili 120 Hz. Iako Xiaomi opciju 120 Hz opisuje kao adaptivno osvežavanje, tokom testiranja nismo primetili ništa „adaptivno“, ali to ne znači da nećemo videti ažuriranje koje će to da promeni.

Svetlina ekrana je solidna, ali ne računajte da ćete po jakom Suncu moći da uživate u kvalitetnoj reprodukciji sadržaja zbog refleksije. Kada su boje u pitanju, na raspolaganju su vam tri predefinisana režima: Vivid, Saturated i Standard, sa Adaptive Colors opcijom (koju Apple zove True Tone) koja prilagođava prikaz boja u zavisnosti od ambijentalnog svetla.

Suštinski, Vivid i Saturated više vuku u plavi spektar boja, dok je Standard ono što bismo vam preporučili, osim ako dolazite sa Samsung uređaja i volite to plavo (belo), hladno AMOLED svetlo, umesto nešto prirodnijih, toplijih (žutih) nijansi.

Premijum performanse

Najbolji čipset 2019. godine bio je Snapdragon 855 i njegova 855+ verzija koja se pojavila malo kasnije. Snapdragon je iskoristio te moćne čipove, blago unapredio neke stvari poput podrške za 16 GB RAM-a i nekoliko dodatnih mogućnosti kamere i dobili smo „novi“ Snapdragon 860. Ovo znači da CPU ima 1+3+4 konfiguraciju sa jednim Cortex A76 jezgrom na 2,96 GHz, još tri takva jezgra na nešto nižih 2,84 GHz i četiri Cortex A55 jezgra na 1,78 GHz za manje zahtevne poslove i manju potrošnju. Tu je i Adreno 640, odlična grafika koja je i dalje mnogo bolja od bilo koje grafike srednje klase uređaja 2021. godine i koja garantuje odlične performanse u svim Android igrama koje su dostupne danas.

Xiaomi Pad 5 hardver

Sa svojih 6 GB LPDDR4x radne i 128 GB UFS 3.1 skladišne memorije, Xiaomi Pad 5 ne zaostaje za modernim uređajima ni u jednom pogledu. Sve je munjevito brzo u radu, u svim aspektima, i garantovano će tako biti i u narednih nekoliko godina.

Ceo dan baterije i još preko toga

Sa više od 8700 mAh, Xiaomi Pad 5 je tablet koji će vam omogućiti da ceo dan gledate nešto na njemu, pre nego što krene da vas upozorava da je baterija na izmaku. I zaista, to je više nego dovoljno, čak i za zahtevne korisnike koji idu na prekookeanska putovanja poput London – Pert ili Njujork – Singapur. Pre ćete vi zaspati, nego što će vam baterija biti problem, jer je malo onih koji mogu preko 15 sati da gledaju u ekran bez prestanka.

Punjač od 22,5 W nije nas oduševio, jer specifikacija pokazuje podršku za 33 W. Sa punjačem iz kutije za pola sata napunićete oko 26%, dok će za punjenje od 0 do 100% trebati ravno dva sata, sa uključenim uređajem. Prava šteta što Xiaomi u paketu ne isporučuje brži punjač.

Xiaomi MIUI 12.5.2

Ako ste ikada koristili Xiaomi telefon nećete imati problema da se priviknete na MIUI prilagođen tabletima. Promena orijentacije i korišćenje velikog ekrana su glavne karakteristike, ali neke opcije su izostale, poput promene mreže za raspored ikonica na ekranu, podržanih vidžeta, Google Discover levog ekrana...

Sa druge strane tu je opcija novog kontrolnog centra koji se poziva prevlačenjem sa desne strane, dok se do obaveštenja dolazi prevlačenjem sa leve strane ekrana. Navigacija se obavlja preko tri dobro poznata tastera ili preko gestova, a dostupna je i opcija takozvanih „plutajućih prozora“ do koje dolazite kada pozovete aktivne aplikacije u gornjem levom uglu ili prostim držanjem kartice aktivne aplikacije, kada možete doći i do opcije za deljenje ekrana, veoma korisne kada koristite ovako veliki ekran.

Za multimediju Xiaomi je obezbedio svoje Music i Video aplikacije, mada smo uvek za jednostavniji i efikasniji VLC plejer, kada je reprodukcija video materijala u pitanju. Od dodatnih aplikacija Xiaomi vas neće opterećivati sa mnogo stvari. Tu su galerija, pomenute aplikacije za muziku i video, WPS Office, besplatna alternativa MS Office paketa, Mi browser, vreme, digitron i dodatne aplikacije za čišćenje nepotrebnih podataka i unapređivanje bezbednosti. Otprilike, sve što očekujete od Xiaomi telefona, naravno sa sve reklamama. Srećom, njihovo isključivanje je isto kao i na telefonima, o čemu smo već pisali.

FOTO, VIDEO

Kada su mogućnosti kamere u pitanju, moramo prvo nešto da isteramo na čistinu. Smatramo da je kamera na tabletu više nužno zlo nego nešto što je zaista potrebno. Ako ste ikada videli grupe penzionera kako šetaju sa vodičima po gradu i upiru velikim tabletima oko sebe, kako bi slikali ili nešto snimili, jasno vam je o čemu pričamo. Verujemo da je to jedina kategorija kojoj zaista ne predstavlja problem da u jednoj ruci drži pola kilograma teški 11-inčni tablet, dok drugom rukom klikće po ekranu zarad uspomena sa krstarenja ili gerijatrijske ekskurzije.

Dakle, za oba korisnika u Srbiji, kojima je ovo interesantno, iza glavne kamere sedi senzor od 13 MP sa PDAF sistemom i čak mogućnostima noćnog snimanja. Da stvar bude gora, dnevne slike su veoma dobre, pa čak i noćne kada aktivirate posebni režim za to. Moraćete da nam verujete na reč, jer nismo želeli u javnosti da se eksponiramo i da slikamo ogromnim tabletom.

Prednja kamera, s druge strane je korektna, klasična prednja kamera srednje klase. Iskreno, više bismo voleli da je Xiaomi više vremena posvetio prednjoj nego zadnjoj kameri, jer ćete tablet češće koristiti za video pozive, nego za fotografisanje svega i svačega, osim ako ste danski ili japanski penzioner.

Za slučaj da vam unuci dođu u posetu, a već dva dana ne možete da se setite gde ste zaturili donju protezu i telefon, Xiaomi Pad 5 ima mogućnost 4K video snimaka sa elektronskom stabilizacijom koja će pomoći ukoliko su dečica nemirna i neće da stoje mirno dok vi obigravate oko njih sa tabletom i govorite im šta vi mislite da treba da rade.

Bez prave konkurencije

Da živimo u nekoj EU zemlji, verovatno bi konkurent Xiaomi Pad 5 modelu bio novi iPad koji se tamo prodaje za nekih tridesetak-četrdeset evra više, ali kako je kod nas razlika u ceni osamdesetak evra i duplo manje memorije, jasno je da ovi uređaji ne spadaju u slične cenovne kategorije. Huawei s druge strane sa MatePad 11 tabletom (čiji test možete očekivati uskoro) takođe nudi mnogo toga, ali i traži 65.000 dinara za uređaj sa Harmony OS-om, što je prepreka preko veliki broj korisnika još nije spreman da pređe. Samsung ima konkurentske tablete u nižoj i višoj ceni, pa čak i Galaxy Tab S7 FE koji se prodaje po ceni od skoro 90.000 dinara ima za klasu lošije hardverske specifikacije, ali nudi DeX mogućnosti.

Za novac koji Xiaomi traži za Pad 5 dobijate odličan Snapdragon 860 čipset, 6/128 GB memorije, dobar i veliki 120 Hz ekran i izuzetan dizajn. Ako kupite i olovku, mogućnosti eksponencijalno rastu, jer Pad 5 podržava 4096 različitih nivoa pritisaka, što je više nego dovoljno i za ozbiljno crtanje. Cena od oko 100 evra koja je najavljena kod nas nije mala, ali je svakako stvar koja ne treba da stoji na putu kreativnosti ukoliko imate ovakvih afiniteta.

Kamera je prilično dobra, ali ne smatramo da je to plus na uređaju ovog tipa. Od negativnih stvari istakli bismo siromašno pakovanje, spori punjač i nedostatak 3,5 mm adaptera. MIUI za tablet bi mogao da bude još malo dorađen (mada se očekuje novi MIUI 13 do kraja godine), a u Srbiji je najveći minus definitivno nedostatak dodatne opreme, pre svega zaštitnog stakla i futrole, koji su esencijalni za ovakve uređaje i potrebni od prvog dana kupovine.

Sve u svemu, po ceni od 44.000 dinara, ili čak 35.000 po kojoj se prodavao u pretprodaji, ovo je najbolji tablet koji možete da kupite u ovom cenovnom rangu, bez daljnjeg. Ako volite da gledate filmove i serije u hodu, volite da čitate stripove, igrate igre, a opet želite premijum performanse u svim sferama - ne tražite dalje, ovo je najbolja kupovina kod nas. Jedina prepreka je nešto viša cena, koja je veća od minimalca u Srbiji, i definitivno nije za svačiji džep. Ako prebacujete mesečni minimalac za nekoliko puta, a potreban vam je tablet, nema mnogo razmišljanja, Xiaomi je sa Pad 5 pogodio pravo u centar.