Početna cijena novog električnog trotineta je oko 510 eura i već je dostupan u prodaji.

Izvor: SMARTLife / Xiaomi

Novi model Mi električnih trotineta, Electric Scooter 3 stigao je svuda.

Najnoviji trotinet omogućava da savladate sve vrste gradskih puteva, da putujete do 30 kilometara udaljenosti po jednom punjenju i to brzinom do 25 kilometara na sat, a donosi i novi dizajn za jednostavniju i bezbjedniju upotrebu i odlaganje.

Xiaomi električni trotinet Electric Scooter 3 već je u prodaji, a ceijena iznosi oko 510 eura.

Sa elegantnim aluminijumskim kućištem vazduhoplovne klase Electric Scooter 3 predstavlja lako, izuzetno izdržljivo i svrsishodno vozilo za gradska putovanja, koje se čak može reciklirati.

Nudi LCD ekran sa fullscreen opcijom koji daje jasnu vidljivost statusa uređaja, kao i Onxy Black i Gravity Grey, dvije jarke varijante boja koje korisnici mogu da biraju. Koristi pneumatske gume otporne na udarce koje osiguravaju udobnu i stabilnu vožnju čak i na neravnim putevima.

Zadržavajući poznate performanse serije Electric Scooter, Electric Scooter 3 nudi brzinu vožnje do 25 km/h i maksimalni domet putovanja od 30 km. Motor sa maksimalnom snagom od 600 W omogućuje Electric Scooter-u 3 vožnju preko padina nagiba do 16%, kako bi se savladali različiti uslovi gradskih puteva.

Povećana bezbjednost svih sistema

Electric Scooter 3 nudi bezbjednosne nadogradnje na bateriji, kočnicama, i sigurnosnim reflektorima. Kako bi situacije poput prekomjernog pražnjenja baterije kad se ne koristi 10-15 dana ili pražnjenja baterije ispod 30% tokom skladištenja bile spriječene, Electric Scooter 3 je dizajniran za automatski ulazak u režim spavanja.

Za kočioni sistem uređaj ne nudi samo eABS, već ima i novu zadnju disk kočnicu sa dvostrukom pločicom za poboljšanje stabilnost kočenja.

Prednji i bočni reflektori trotineta sastoje se od dvije reflektujuće pruge, povećavajući vidljivost sa svih strana pri vožnji na putu.

Novim dizajnom olakšano prenošenje

Da bi korisnici lakše i sigurnije preklapali i otvarali trotinet, preklopna kopča je uključena u upravljač.

Electric Scooter 3 nadograđen je preklopnim dizajnom u tri koraka. Korisnici mogu jednostavno da povuku kopču, da povuku bravu, a zatim da je izvuku kako bi sklopili uređaj u poziciju koja se lakše prenosi na bilo koje mjesto.

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 trotinet VIDEO Izvor: Xiaomi