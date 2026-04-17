Japan je uspio da iz starih baterija za električna vozila vrati čak 90% litijuma, što je rezultat koji daleko premašuje dosadašnje standarde.

Izvor: YouTube / Business Insider India

Japan je napravio veliki iskorak u reciklaži baterija za električna vozila. Nova tehnologija iz postrojenja u prefekturi Fukui uspešno reciklira čak 90% litijuma iz starih baterija, što je duplo bolji rezultat od dosadašnjih metoda.

Iza napretka stoji kompanija JX Metals Circular Solutions, koja je promijenila način prerade istrošenih baterijskih ćelija. Tadaši Nakagava, potpredsjednik postrojenja, rekao je za NHK da su rezultati postignuti potpunim redizajnom hemijskih metoda.

Proces počinje spaljivanjem starih baterija, kako bi se uklonili svi djelovi koji nisu metalni. Ono što ostane zatim se drobi u prah poznat kao "crna masa", u kojem se nalazi mješavina vrijednih metala. Posle toga slijedi hidrometalurški tretman na bazi vode, kojim se litijum izdvaja iz smjese.

Izvor: YouTube / Business Insider India

Nova metoda ne donosi samo bolji povrat litijuma. Emisija ugljen-dioksida smanjena je za oko 40% u odnosu na starije tehnike, što ceo proces čini znatno čistijim. Drugim riječima, Japan je uspio da istovremeno podigne efikasnost i smanji uticaj na životnu sredinu.

To je za Japan posebno važno, jer država skoro u potpunosti zavisi od uvoza minerala potrebnih za proizvodnju baterija. Dugo se oslanjala i na preradu u Kini, što je dodatno povećavalo nesigurnost u lancu snabdijevanja.

Japan je ranije postavio cilj da do 2030. dostigne stopu reciklaže litijuma od 70%. Rezultat od 90%, koji je postigla kompanija JX Metals Circular Solutions, već sada nadmašuje ta očekivanja. Ipak, trka nije završena, jer i američki Redwood Materials, kompanija koju je osnovao Džej Bi Štraubel, beleži slične rezultate.

Najveći problem sada više nije sama tehnologija, već prikupljanje istrošenih baterija. U Japanu se kroz zvanične kanale trenutno prikupi samo 14% starih litijum-jonskih baterija. Veliki dio polovnih vozila završava u izvozu, što znači da sa njima iz zemlje odlaze i dragoceni metali.

Zbog toga država sada pokušava da ojača sistem prikupljanja, kako bi što više starih EV baterija završilo u domaćim pogonima za preradu.

Izvor: Telegraf