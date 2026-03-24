NASA-in avion X-59 morao je prinudno da prekine drugi probni let nakon upaljene lampice u kokpitu, ali su i pored toga prikupljeni važni podaci

Izvor: NASA / Jim Ross

Drugi let revolucionarnog NASA-inog aviona X-59 trajao je neočekivano kratko. Letjelica se vratila na pistu samo devet minuta nakon poletanja zbog upozorenja koje se aktiviralo u kokpitu.

Iako je planirano da pilot Džim "Klu" Les dostigne visinu od 6.100 metara, test je prekinut čim se upalila lampica. Zanimljivo je da se isto upozorenje pojavilo i sat vremena prije samog leta, ali tada nije spriječilo polijetanje.

"Polijetanje je proteklo bez ikakvih problema, a mi smo se penjali i pripremali za prvu testnu tačku kada smo dobili upozorenje, koje je zahtijevalo hitan povratak u bazu“, izjavio je pilot Les.

Uprkos incidentu, NASA ovaj test smatra uspješnim jer su prikupljeni novi podaci. Cilj misije Quesst je da dokaže da supersonični letovi ne moraju da budu bučni, kako bi se ukinula zabrana letjenja brzinom većom od zvuka iznad kopna SAD, prenosi Klix.

Vidi opis Problemi na nebu: Supersonični NASA avion X-59 hitno prekinuo test posle 9 minuta Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: NASA / Jim Ross Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Lockheed Martin / Garry Tice Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Lockheed Martin / Garry Tice Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: NASA / Genaro Vavuris Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: NASA / Lori Losey Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: NASA / Carla Thomas Br. slika: 6 6 / 6 AD

NASA-in avion je dizajniran tako da pri probijanju zvučnog zida stvara blagi udarac umjesto razorne eksplozije. Keti Bam iz NASA-e bila je jasna u svojoj ocjeni: "Uprkos ranom sletanju, ovo je dobar dan za tim. Prikupili smo više podataka i pilot je sigurno sletio. Radujemo se što bržem povratku letovima."

X-59 je dugačak 30,5 metara i predstavlja zajednički poduhvat NASA-e i kompanije Lockheed Martin. Prvi let u oktobru 2025. godine prošao je bez problema, a tim sada analizira uzrok upozorenja kako bi se letjelica što prije vratila testiranju granica civilne avijacije.