Misterija je riješena - prvi Evropljanin koji će kročiti na Mjesec biće iz Njemačke. ESA otkriva i ko će ga naslijediti u budućim misijama.

Izvor: Kurir/ Printscree/YouTube

Prvi Evropljanin koji će kročiti na Mjesec u nekoj od budućih NASA misija biće astronaut iz Njemačke, a njegove stope pratiće astronauti iz Francuske i Italije.

Tu informaciju je saopštio generalni direktor Evropske svemirske agencije (ESA) Jozef Ašbaher u Bremenu, gdje zasijeda Savjet ESA, prenosi AFP.

ESA u američkom programu "Artemis", čiji je cilj povratak čovjeka na Mjesec, učestvuje izgradnjom svemirske letjelice "Orion" i komponenti za buduću lunarnu orbitalnu stanicu.

Misija "Artemis 2", koja je više puta odlagana, trebalo bi da poleti početkom 2026. godine, najkasnije u aprilu. Tokom desetodnevnog putovanja oko Mjeseca, četvoro astronauta testiraće letjelicu "Orion", uz podršku privatnih partnera poput SpaceX-a.

To je ključni korak u povratku Amerikanaca na površinu Mjeseca, što je predsjednik SAD Donald Tramp označio kao hitan zadatak još tokom svog prvog mandata 2017-2021.

Naredna misija, "Artemis 3", biće prva od 1972. godine koja će spustiti astronaute na površinu Mjeseca, gdje bi trebalo da provjere postojanje zaleđene vode. Polazak se očekuje 2027. ili 2028. godine.

Za SAD je posebno važno da to učine prije Kine, koja planira da svog tajkonauta do 2030. godine takođe spusti na Mjesec.