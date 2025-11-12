Aleks Konli zahvaljujući Neuralink implantu upravlja uređajima pomoću misli - od robotske ruke i invalidskih kolica do aviona na daljinsko upravljanje.

Nakon ugradnje Neuralink moždanog implanta, Amerikanac Aleks Konli, paralizovan zbog povrede kičmene moždine, pokazao je izuzetne inženjerske vještine. On je programirao poseban Arduino mikrokontroler i demonstrirao kontrolisanje aviona na daljinsko upravljanje. I sve to samo uz pomoć moždanih signala.

I used the Neuralink to write code for an Arduino to allow me to control an RC airplane with a quad stick. The possibilities are truly endless. Thank you Elon and the entire team at Neuralink. I am honored to be part of such a great program.@neuralinkpic.twitter.com/VLnNi7n6Ex — Alex Conley (@Bcidesign)November 9, 2025

Aleks Konli postao je prvi čovjek na svijetu koji je upravljao robotskom rukom pomoću Neuralink implanta. Prije toga je naučio da igra Counter-Strike 2 i da kreira 3D inženjerske modele u CAD softveru koristeći neuralni interfejs, a sam je dizajnirao i postolje za Neuralink punjač. Danas Aleks ne samo da igra i projektuje, već i unapređuje tehnologiju - sam je reprogramirao svoja invalidska kolica tako da ih sada može kontrolisati implantom.

Kako se navodi na sajtu Neuralink-a, prilikom ugradnje drugog uređaja inženjeri su otklonili probleme koji su se pojavili kod prvog pacijenta - Nolana Arboa, kod kojeg se dio elektroda vremenom pomjerio. Sada je čip postavljen dublje u moždano tkivo, što omogućava preciznije očitavanje signala.

Open the freezer → take out the pretzel → open the microwave → put the plate with the pretzel inside → cook → enjoy



All via telepathy, pure brain powerpic.twitter.com/N4pB2sa6zQ — DJ Seo (@djseo)October 28, 2025

Neuralink moždani implantati već su ugrađeni kod 12 pacijenata. Ovi uređaji im omogućavaju da rade na računarima, pišu kod i obavljaju zadatke u digitalnom okruženju koristeći moždane signale umjesto fizičkih pokreta. To otvara potpuno nove mogućnosti za ljude sa ograničenom pokretljivošću.

Do 2031. godine Neuralink planira da godišnje ugrađuje 20.000 implantata i ostvari prihode od oko milijardu dolara. U planu su i čipovi koji će služiti za vraćanje govora, vida i liječenje neuroloških oboljenja.

Kompanija namjerava da u narednih šest godina otvori pet velikih klinika i ponudi tri verzije svog moždanog implantata: “Telepathy” za komunikaciju između mozga i mašina, “Blindsight” za vraćanje vida i “Deep” za liječenje tremora i Parkinsonove bolesti.