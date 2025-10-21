Dok Amazon tvrdi da roboti neće zamijeniti ljude, procurila dokumenta otkrivaju plan automatizacije stotina hiljada radnih mjesta.

Izvor: YouTube / CNBC

Amazon godinama uvodi nove robote u svoje magacine, uz tvrdnju da oni neće zamijeniti ljude. Međutim, The New York Times tvrdi da kompanija zapravo planira da automatizacijom pokrije više od 600.000 radnih mjesta u SAD do 2033. godine.

Prema internim dokumentima i svjedočenjima zaposlenih do kojih je došao NYT, Amazon-ov tim za robotiku ima cilj da do 2027. godine automatizuje 75% magacinskih operacija. Time bi bilo eliminisano oko 160.000 pozicija koje bi inače zahtijevale ljudske radnike.

Automatizacija će Amazon-u donijeti ogromne uštede - 30 centi manje za svaki paket. Procjene se "vrte" oko 12,6 milijardi dolara između 2025. i 2027. godine. Istovremeno, Amazon očekuje da će do 2033. godine udvostručiti broj prodatih proizvoda - uz znatno manje zaposlenih.

Kompanija je svjesna mogućeg nezadovoljstva javnosti, pa je interno razmatrala načine da ublaži negativan imidž, poput učešća u lokalnim projektima i izbjegavanja termina "AI" i "automatizacija". Umjesto toga, preferiraju blaže izraze poput "napredna tehnologija" i "kobot".

Izvor: YouTube / CNBC

Amazon je demantovao navode, navodeći da su dokumenta "nepotpuna" i da ne predstavljaju stvarnu strategiju zapošljavanja. Takođe je odbacio tvrdnje da rukovodiocima zabranjuje upotrebu određenih izraza.

Daron Asemoglu, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju, upozorava da Amazon ima najveći podsticaj za ovakvu automatizaciju. "Kada pronađu način da to učine profitabilno, drugi će slijediti. Amazon bi mogao da postane kompanija koja više ukida nego što stvara radna mjesta", rekao je on za NYT.

Amazon je početkom jula objavio da je u upotrebi milion robota, uključujući i humanoidne modele poput Digit-a, koji su predstavljeni 2023. godine. Iako kompanija tvrdi da roboti preuzimaju samo monotone zadatke, njihova sve masovnija primjena jasno pokazuje da je era potpuno automatizovanih magacina već počela.

A napredna rješenja kao što je Figure 03 tek dolaze...