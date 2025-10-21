Osnovni iPhone 17 model se prodaje 31% bolje, dok je ukupna prodaja serije skočila za 14% u odnosu na prošlu generaciju.

Izvor: Apple

Statistika prodaje iPhone 17 serije u prvih 10 dana u SAD i Kini pokazuje trend koji će mnoge iznenaditi - kupci su masovno pohrlili ka najjeftinijem modelu. Osnovni iPhone 17 zabilježio je 31% veću potražnju nego što je prošle godine bio slučaj sa iPhone 16, a analitičari Counterpoint Research-a tvrde da su ključ uspjeha unaprijeđenja hardvera i funkcija.

Kinesko tržište ima ogroman doprinos ovom rastu. U zemlji gdje je konkurencija žestoka, iPhone 17 se istakao poboljšanim procesorom i ekranom, unaprijeđenom prednjom kamerom i većom memorijom u osnovnoj konfiguraciji, dok je početna cijena ostala ista kao prošle godine.

Zanimljivo je da osnovna verzija čini sve veći dio ukupne prodaje. Prošle godine iPhone 16 modeli zauzimali su do 19% udjela, a sada iPhone 17 već drži 22%. S druge strane, Pro i Pro Max modeli su blago izgubili udio - sa 76% na 75%.

Izvor: Counterpoint Research

Analitičari su posebno istakli iPhone Air, koji se na tržištu pozicionira kao naslednik iPhone 16 Plus modela. U prvim danima prodaje, iPhone Air zauzimao je oko 3% prodaje u SAD i Kini, što je tek nešto manje od 4% koliko je imao Plus prošle godine. U Kini je u početku interesovanje bilo ograničeno zbog nedostatka eSIM podrške, ali je taj problem sada riješen - i prodaja naglo raste. Trenutno, iPhone Air je popularniji nego iPhone 16 Plus.

Kada se posmatra cijela iPhone 17 serija, prodaja u SAD i Kini u prvih 10 dana porasla je za čak 14% u odnosu na prethodnu generaciju.

Izvor: CounterPoint Research