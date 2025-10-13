Dacia Hipster Concept je minimalistički električni gradski automobil koji bi mogao da postane najpovoljniji model te vrste u Evropi.

Izvor: Dacia

U želji da ozbiljno konkuriše jeftinim kineskim električnim automobilima, Dacia je predstavila Hipster Concept - minimalističko električno gradsko vozilo čija bi cena mogla da bude manja od 15.000 evra. Prototip otkriven u ponedeljak predstavlja viziju pristupačnog i lokalno proizvedenog automobila širom Evrope.

Male dimenzije, veliki ciljevi

Izvor: Dacia

Dugačak svega 3 metra i težak manje od 800 kilograma, Hipster bi bio najmanji automobil u Evropi - čak 62 centimetra kraći od Leapmotor-ovog modela T03. Obećava maksimalnu brzinu do 90 km/sat i domet do 150 kilometara, što je u skladu sa prosečnom dnevnom gradskom vožnjom od manje od 40 kilometara, prema internim podacima Dacia-e, piše Reuters.

Kako bi se smanjili troškovi proizvodnje, automobil ima platnena sedišta, ručne podizače prozora, trake umesto kvaka, minimalnu elektroniku i samo jednu boju - sivoplavu, kao na predstavljenom prototipu.

Lobiranje za novu kategoriju vozila

Renault i Stellantis u institucijama Evropske unije lobiraju za stvaranje nove kategorije vozila po uzoru na japanske Kei automobile, piše Zimo. To bi omogućilo manji broj obaveznih bezbednosnih funkcija za male električne automobile.

"Propisi će sigurno zahtevati da se vozilo proizvodi u Evropi. Takođe, moramo da razvijemo industrijski model koji to omogućava", rekao je za Reuters David Duran, direktor dizajna u Dacia-i.

Ukoliko zaista dobijemo novu klasifikaciju vozila u Evropi, nema sumnje da bi Astraux AL6 i AL7 modeli, koje smo nedavno videli na IFA 2025 sajmu, pripadali toj kategoriji.