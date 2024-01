Kako su se HyperX Cloud Stinger 2 Wireless slušalice pokazale na našem testu - saznajte u nastavku.

Na test su nam stigle interesantne gejmerske slušalice koje obećavaju besprekoran bežični rad, udobnost, dugotrajnu autonomiju baterije, kao i neke dodatne interesantne funkcije, i to po cijeni koja će mnogima biti prihvatljiva. U pitanju je model HyperX Cloud Stinger 2 Wireless.

Nekada dio Kingstone-a, a sada u vlasništvu kompanije HP, HyperX je potrošačima na našem tržištu poznat po svojim perifernim uređajima namijenjenim gejmerima, među kojima su slušalice jedan od njihovih najprodavanijih proizvoda.

Kako dizajn uređaja u ponudi ovog brenda snažno daje do znanja ko je ciljanja publika, najbolje je da se prvo dotaknemo upravo ovog aspekta Cloud Stinger 2 Wireless slušalica jer odskaču od "norme".

HyperX Cloud Stinger 2 Wireless DIZAJN

U kutiji HyperX Cloud Stinger 2 Wireless modela smo zatekli tri stvari - slušalice, USB prijemnik (2,4 GHz) i kabl za punjenje - sasvim dovoljno.

Same slušalice su izrađene od plastike i izgledaju prilično prigušeno za jedan gejming proizvod. RGB osvjetljenja i jarkih boja nema - gotovo su u potpunosti mat crne boje - pa jedino svojim nepravilnim oblikom, srebrnim HyperX logotipom i crvenim točkićem za kontrolu jačine zvuka daju do znanja o kakvom je proizvodu riječ.

Iako se možda neće svidjeti onima koji drže do gejmerske estetike ili žele lajt-šou, smatramo da je ovo dobra odluka, pogotovo ako će se slušalice koristiti i za video pozive u kojima je potrebno zadržati dozu profesionalnosti.

Pomenuti crveni točkić, koji se nalazi na desnoj školjki, nije najbolji na koji smo imali priliku da naiđemo, ali smatramo da je svakako u pitanju pogodnije rešenje nego zasebni tasteri za kontrolu jačine zvuka. S druge strane, lijeva školjka krije POWER dugme, USB-C port za punjenje, LED indikator baterije, kao i mikrofon koji je podesiv i pokretan, ali se ne može skinuti.

Kako je u pitanju uređaj koji se može koristiti satima bez prestanka, veoma je važno da njegovo nošenje na glavi bude udobno. Prvi dobar znak u vezi Cloud Stinger 2 Wireless slušalica bio je da su sa svojih 272 grama prilično lagane, dok se drugi tiče jastučića na školjkama i traci. HyperX je upotrebio memorijsku pjenu presvučenu vještačkom kožom, koja je odlično prijanjala oko ušiju i u velikoj mjeri bila zaslužna za dobar komfor tokom upotrebe.

Kako bi se slušalice prilagodile obliku i veličini glave, na raspolaganju su klizači na kojima se može vidjeti koliko milimetara su školjke izvučene iz trake. Ovo možda djeluje kao banalan dodatak, ali je od velike koristi ukoliko se pronađe idealan položaj, a školjka naknadno izvuče ili vrati u početnu poziciju. Dodatno, školjke se mogu rotirati, ali samo do 90° u smjeru kazaljke na satu - upola manje nego što bismo voljeli, ali bolje od fiksne pozicije. Srećom, nismo imali problem da nađemo odgovarajući položaj, školjke nam nisu stiskale glavu i ni u jednom momentu se nismo osjećali kao da će nam uši "prokuvati" od vrućine.

Na USB prijemnik nemamo nikakvih zamjerki, već samo riječi hvale za stabilnost bežične veze koju smo ostvarivali sa računarom, uz minimalno kašnjenje koje nismo primjećivali u svakodnevnom radu.

HyperX Cloud Stinger 2 Wireless ZVUK

HyperX Cloud Stinger 2 Wireless slušalice su zatvorenog tipa, sa neodijumskim drajverima od 50 mm i frekventnim opsegom od 10 Hz do 20,2 kHz. Jastučići nisu najbolje izolovali spoljašnost, ali zvuk koji slušalice proizvode je, po našem mišljenju, više nego solidan, pogotovo u ovom cjenovnom rangu.

Zvuk je glasan, jasan, sa dobrom separacijom tonova i zadovoljavajućom količinom basa. Bilo da smo igrali igre, gledali filmove, slušali muziku ili bili u video pozivu, ovaj model je na visokom nivou ispunjavao naše potrebe.

Posebno nam je bila interesantna implementacija DTS Headphone:X Spatial Audio tehnologije, za koju smo morali da instaliramo posebne drajvere, što nije baš proteklo glatko, ali nam je sa ove distance drago da nismo odustali.

Isprobali smo nekoliko modela koji tvrde da nude surround zvuk, ali Cloud Stigner 2 Wireless je po ovom pitanju zaista prevazišao naša očekivanja, do te mjere da ovu funkciju nismo željeli da isključimo u igrama - ne samo zato što nam je bila velike pomoći da utvrdimo poziciju neprijatelja, već i zato što je zvučala odlično.

Kada smo već pomenuli igre i video pozive, red je da se dotaknemo kvaliteta mikrofona. Naši sagovornici nisu imali zamjerku, a prema njihovom mišljenju, glas nam je zvučao jasno i razgovjetno.

Od korisnih funkcija, mikrofon posjeduje mogućnost poništavanja buke i prekriven je sunđerom koji sprečava pucanje ili buku tokom disanja, a funkcija koja je nama bila najkorisnija jeste gašenje mikrofona prilikom podizanja, što smo redovno koristili.

HyperX Cloud Stinger 2 Wireless BATERIJA i PUNJENJE

Jedna od najzvučnijih karakteristika Cloud Stinger 2 Wireless slušalica je dugotrajna autonomija baterije. HyperX reklamira autonomiju od 20 sati, što smo otprilike i mogli da vidimo tokom upotrebe. Više nego dovoljno za duge gejming sesije, bez previše brige o tome da li ćemo slušalice ubrzo morati da napunimo, što je proces koji od 0 do 100 odsto traje 3 i po sata.

Nažalost, koliko smo zadovoljni autonomijom, toliko smo razočarani LED indikatorom baterije. Ukoliko je baterija na 90 do 100 posto, indikator to pokazuje konstantnim zelenim svijetlom. Ukoliko je ispod 10 odsto, to smo znali na osnovu trepćućeg crvenog svijetla. Međutim, sve između 10 i 90 posto se signalizira trepćućim zelenim svijetlom, što je za nas neshvatljiva mana, jer indikator čini gotovo beskorisnim.

Nije nam se desilo, ali potencijalno smo mogli da provjerimo stanje baterije na, recimo, 12 posto, primijetimo da svijetlo treperi zelenom bojom, a zatim da se upustimo u višesatnu gejming sesiju tokom koje bismo izgubili mogućnost korišćenja slušalica. Ne baš idealno.

HyperX Cloud Stinger 2 Wireless UTISCI i CENA

Ako je LED indikator baterije najveći problem nekih slušalica, to dosta govori o njima, a HyperX Cloud Stinger 2 Wireless su se u mnogim drugim aspektima pokazale više nego dobro. Udobnost, dobar zvuk i odlična autonomija su ono što ih najbolje opisuje, pa kupci ovog modela mogu biti sigurni da neće pogriješiti prilikom kupovine.

HyperX Cloud Stinger 2 Wireless slušalice se na našem tržištu mogu pronaći po redovnoj cijeni od 136,50 eura.