ROG Phone zverke su potpuno redizajnirane i moćnije nego ikad pre.

Izvor: ASUS

ROG Phone pametni telefoni su od svog prvog izdanja bili uređaji primarno namenjeni gejmingu, sa performansama iznad svega što tržište ima da ponudi, ali i različitim kompromisima i estetikom koja nije bila za svakog. Međutim, kompanija ASUS je na CES 2024 sajmu upravo predstavila ROG Phone 8 seriju, koja u velikoj ispravlja nedostatke prethodnika i drastično se približava premijum flagship telefonima.

Najveći redizajn do sada

Izvor: ASUS

Zapravo, ROG Phone 8 serija donosi najveći redizajn do sada. Novi telefoni su tanji (8,9 mm) i lakši (225 g), a donose i izgled koji se ne udaljava u potpunosti od gejmerske estetike, ali je značajno prigušuje. Osvetljeni ROG logo je i dalje prisutan na poleđini, ali ovaj pravac nove telefone sada osetno približava Zenfone seriji.

ROG Phone 8 serija donosi dva modela - ROG Phone 8 i ROG Phone 8 Pro. ROG Phone 8 stiže u crnoj i sivoj boji, dok će se Pro model naći samo u crnoj boji. Najveća razlika je logo na poleđini. Regularni model koristi Aura RGB osvetljenje, dok skuplja verzija poseduje AniMe Vision displej, sa 341 LE diodom i 20 unapred podešenih animacija u beloj boji.

Izvor: ASUS

Velika promena je vidljiva i na prednjoj strani i bokovima. Okviri ekrana na vrhu i dnu su u potpunosti stanjeni, a selfi kamera je dobila poseban izrez na displeju. S druge strane, ram telefona je sada ravan, ali na njemu se i dalje mogu pronađi AirTrigger okidači koji služe kao dodatni tasteri u igrama.

Sam ekran ostaje na istih 6,78 inča, a u pitanju je AMOLED panel, FHD+ rezolucije, koji se osvežava do 165 Hz i koji, zahvaljujući LTPO tehnologiji, tu brzinu može da spusti do samo 1 Hz. Kako korisnici ne bi morali da brinu da li će prikazan sadržaj moći da vide na direktnoj sunčevoj svetlosti, displej se osvežava do fantastičnih 2.500 nita.

Ono što je posebno interesantno jeste da su uređaji ROG Phone 8 serije prvi gejmerski telefoni koji donose IP68 otpornost na vodu i prašinu.

Prava zverka u najtežim zadacima

Kakav bi to gejmerski telefon bio kada ga ne bi pokretao najmoćniji čipset koji se trenutno može pronaći na tržištu? Zato, u "grudima" ROG Phone 8 serije kuca Snapdragon 8 Gen 3, flagship čip kompanije Qualcomm, iz kojeg ASUS izvlači ono najbolje zahvaljujući naprednom GameCool 8 termalnom dizajnu.

Izvor: ASUS

Deo ovog sistema hlađenja je Rapid-Cooling Conductor dizajn, koji koristi bakarni blok kako bi toplotu sa čipseta direktno rasipao na poleđinu telefona. Ovakav dizajn ne samo da sprečava da se telefon pregreje, već pruža 20% bolju efikasnost hlađenja i dugotrajnije vrhunske performanse u najzahtevnijim naslovima.

Tu je i novi AeroActive Cooler X dodatak koji se kači direktno na poleđinu telefona, a koji može da spusti temperaturu poleđine za čak 26° C.

Zbogom najvećem nedostatku

Izvor: ASUS

Najveći nedostatak gejmerskih telefona je godinama bio kvalitet kamera, u šta smo se i sami uverili tokom testa ROG Phone 7 Ultimate telefona. Međutim, ASUS je rešio da tome stane na put, pa ROG Phone 8 serija donosi značajno unapređen sistem kamera.

Glavna kamera koristi IMX890 senzor, rezolucije 50 MP, kojem u pomoć priskače 6-Axis Hybrid Gimbal 3.0 stabilizacija za video bez podrhtavanja i oštre fotografije noću, koju smo do sada videli samo na Zenfone telefonima. U sistemu se nalazi i ultraširokougaona kamera od 13 MP, ali posebno je interesantno da je proizvođač dodao i telefoto senzor sa 3x optičkim zumom i optičkom stabilizacijom, što je odlika koja uglavnom krasi samo flagship telefone.

Manja baterija, ali više opcija

Zbog manjih dimenzija samog uređaja, kapacitet baterije ROG Phone 8 serije je smanjen na 5.500 mAh, ali to korisnici, navodno, ne bi trebalo da osete u svakodnevnom radu.

Na raspolaganju je žično punjenje snagom do 65W, koristeći HyperCharge tehnologiju, za koje ASUS kaže da će uređaj napuniti od 0 do 100 odsto za 39 minuta. Međutim, posebno je interesantno da je kompanija konačno implementirala Qi bežično punjenje, pa iako je njegova podržana snaga 15 W, korisnicima će svakako više opcija biti od velike koristi.

U zavisnosti od modela, telefone ROG Phone 8 serije je moguće pronaći u konfiguracijama sa do 24 GB LPDDR5X RAM i 1 TB interne UFS 4.0 memorije. Nažalost, još uvek nije poznato koliko će ASUS tražiti novca na našem tržištu, ali znamo da je početna cena u SAD 1.100 dolara za ROG Phone 8 model, dok će Pro verzija koštati od 1.200 dolara.