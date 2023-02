Autonomija od 9 sati slušanja na jednom punjenju, elegantan dizajn i cena koja tvrdi da se Xiaomi ne šali.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Među proizvodima koje je Xiaomi predstavio na MWC 2023 globalnoj premijeri Xiaomi 13 telefona našle su se i bežične slušalice - Xiaomi Buds 4 Pro. Uz unapređene TWS funkcije i elegantan dizajn, kompanija tvrdi da nove slušalice pružaju jasan i bogat zvuk, kao i zavidnu autonomiju.

Xiaomi kaže da ih je dizajnirao tako da se uklope i uz najzahtevnije modne kombinacije. Buds 4 Pro se čuvaju u kutijici koja podseća na svemirsku kapsulu i poseduje višestruke magnete koji osiguravaju da se slušalice ne oštete u kutiji. Dosupne su u dve boje: Star Gold i Space Black.

Xiaomi je implementirao LDAC tehnologiju kompanije Sony, koja omogućava brzinu prenosa podataka do 990 kbps i dubinu bita do 32-bita, zajedno sa podrškom za Hi-Res Audio Wireless. Buds 4 Pro takođe poseduju mogućnost redukcije buke, sa dubinom do 48 dB, pa kupci mogu da u velikoj meri blokiraju buku i najprometnijoj ulici.

Slušalice poseduju funkciju dimenzionalnog zvuka, detektujući pokrete glave korisnika i prilagođavajući zvuk kako bi se obezbedili precizni audio detalji. Ova funkcija može biti veoma korisna ljubiteljima surround zvuka, pružajući novu dimenziju iskustva gledanja filmova.

Ono što je veoma impresivno jeste da se Buds 4 Pro mogu pohvaliti odličnom autonomijom, jer nude do 9 sati neprekidnog slušanja sa jednim punjenjem, odnosno do 38 sati uz dopunu bubica pomoću kutijice. Podrška za bežično punjenje nije izostala, što je posebno korisno za one koji su se već odvikli od kablova.

Sa lansiranjem Xiaomi Buds 4 Pro, korisnici po prvi put mogu da regulišu podešavanja zvuka preko aplikacije namenjene baš za to - Xiaomi Earbuds. Aplikacija nudi pristup personalizovanim funkcijama kao što su ANC režimi, režimi transparentnosti, ugrađeni dimenzionalni audio i povezivanje sa dva uređaja, obezbeđujući korisnicima da u potpunosti prilagode svoje iskustvo slušanja u skladu sa svojim preferencijama. Aplikacija je dostupna za preuzimanje u Google Play prodavnici, pružajući korisnicima potpunu kontrolu nad njihovim audio postavkama.

Cena i dostupnost

Očekuje se da se Xiaomi Buds 4 Pro uskoro nađu u prodaji u Srbiji, ali kompanija nam nije otkrila koliko će tačno koštati na našem tržištu. Preporučena maloprodajna cena za Evropu je 249 evra.