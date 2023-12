Xiaomi SU7 je limuzina konstruisana, ne da imitira konkurente, već da redefiniše iskustvo vožnje i ponudi performanse među najboljima u klasi kojom suvjereno vladaju Porsche Taycan i Tesla Model S, ističe osnivač kineske kompanije Lei Đun

Izvor: Xiaomi / Lei Jun

Kineski tehnološki gigant Xiaomi uveliko se poslednjih nedelja sprema za lansiranje svog debitantskog električnog automobila – SU7. Sada se u pripreme za, za tu kompaniju, zaista veliki događaj, uključio i njen osnivač i izvršni direktor Lei Đun, "potpirujući vatru" uoči događaja svojim postovima na društvenim mrežama.

Fotografije koje objavljuje ugavnom potvrđuju već ranije prikazani izged vozila. Međutim, neizvjesnost oko njegove cijene i performansi podjednako ostavlja "u rebusu" i entuzijaste i skeptike, koji preispituju Xiaomi-jev pionirski prodor u električnu automobilsku arenu, prepunu ozbiljnih konkurentskih modela.

Automobilski ogranak kineski kompanije – Xiaomi EV, verovatno će svoj model prvijenac predstaviti već ovoga četvrtka. Zato je Đun, u nizu svojih postova, pružio kratak uvid u definišuću karakteristiku SU7, koju on naziva "Speed Ultra", pozicionirajući automobil kao "sedan visokih performansi koji predstavlja dio tehnološkog ekosistema".

Xiaomi SU7 je limuzina koja se po veličini nalazi u "zlatnoj sredini" između srednje i visoke klase, čiji je cilj da redefiniše iskustvo vožnje zahvaljujući naprednoj tehnologiji i ekosistemom koji je podržava.

SU7 nije dizajniran i konstruisan da imitira konkurente, nagovijestio Đun istakavši da je Xiaomi-jev automobil rezultat obimnog istraživanja korisničkih iskustava, kao i da obećava performanse u vožnji među najboljima u svojoj klasi, kojom suvjereno vladaju Porsche Taycan Turbo i Tesla Model S.

SU7 napajaju dvije baterije različitih kapaciteta, od 73,6 ili 101 kWh, koje nude impresivan domet do 800 kilometara (mjereno po kineskom CLTC standardu), navodi ArenaEV. To je često kritična karakteristika automobila za potencijalne kupce, pošto autonomija vožnje sa jednim punjenjem baterije često može da bude presudna kod odluke o kupovini.

I pored toga što je, prema nepotvrđenim informacijama, ona mogla da iznosi oko 149.000 juana, odnosno oko 19.000 eura, Lei Đun priznaje da bi ona mogla da izgleda "malo skupo". Spekulacije upućuje na to da bi on mogla da se kreće između 200.000 pa do 300.000 juana, što je negde između 26.000 i 39.000 eura.

Ipak, nagoviješteno je da bi početna cijena bazičnog "ulaznog" modela mogla da bude ispod 200.000 juana, budući da je negdje već pomenuto da će cijene biti formirane analogno modelima pametnih telefona, na šta upućuju i imena verzija koje će biti u ponudi: SU7, SU7 Pro i SU7 Max.

Uhodavanje proizvodnje će trajati još nekoliko mjeseci, pre nego što se SU7 i zaista pojavi na kineskom tržištu. Šef Xiaomi-ja naglašava da je naizgled visoka cijena automobila opravdana neuporedivim iskustvom u vožnju koje automobil obećava, indirektno izazivajući konkurente u tom aspektu.

I dok u priči o prvom Xiaomi-jevom električnom automobilu sve polako dolazi na svoje mjesto, veliki tehnološki događaj kineske kompanije, zakazan za 28. decembar, odnosno već za sutra, obećava još dosta infomacija iz prve ruke o "tehnološko-centričnoj" filozofiji koja pokreće njihovu proizvodnju električnih vozila.

Izvor: Xiaomi

Posvećenost Lei Đuna usmjerena na premošćavanje jaza između automobila i potrošačke elektronike, zasnovana na Xiaomi-jevoj ekspertizi upravo u sferi potrošačke elektronike, daje posebnu dimenziju prvom električnom automobilu kineske kompanije.