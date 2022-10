Svima nam se desilo da naš partner nema novca da se vrati kući iz svemira, zar ne?

Izvor: NASA

Ljubav ne zna za granice, ali šta raditi kada je nebo granica? Upravo je ovo pitanje pokušala da odgonetne Japanka koja je platila 30.000 evra da pomogne svojom momku da se vrati sa Međunarodne svemirske stanice na Zemlju.

Žena iz Japana je na Instagram-u upoznala muškarca svojih snova. Nakon perioda dopisivanja, zaljubila se i 28. juna upustila u vezu na daljinu. Zaljubljena žena je žarko želela da se konačno uživo vidi sa svojim momkom, a njenu želju su samo potpaljivale njegove reči. "Želim da živim u Japanu. Ne mogu to da razumem čak i ako to kažem 1.000 puta, ali stalno to govorim. Volim te", rekao je njen princ dok su se dopisivali.

Japanku je posebno obradovalo to što njen dragi želi da ispred matičara ovekoveče svoju ljubav, a morali su da reše samo jedan problem da bi se njeni snovi ostvarili - žena je bila u vezu sa ruskim astronautom koji je stacioniran na Međunarodnoj svemirskoj stanici i koji nije imao novca da se vrati na Zemlji.

Kako bi mogla da konačno vidi ljubav svog života, Japanka je astronautu između 19. avgusta i 5. septembra pet puta slala novac u ukupnom iznosu od 4,4 miliona jena (oko 30.000 evra). Ipak, kada je muškarac nastavio da traži sve više novca, posumnjala je da nešto nije u redu i pozvala policiju koja joj je saopštila da je postala žrtva prevare.

"Astronaut" je ubedio Japanku u iskrenost svojih reči tako što joj je slao brojne slike sa Međunarodne svemirske stanice i kako ona tvrdi, njegovo često pominjanje svemirskih agencija NASA i JAXA. Međutim, tokom njihove prepiske postojalo je nekoliko sumnjivih izjava koje je žena previdela.

Na primer, kada joj ne bi odgovarao na poruke, muškarac je tvrdio da je ima loš prijem mobilnog signala na svemirskoj stanici. Ono što žena nije znala jeste da mobilni signal ne samo što ne dopire do MSS, već se njen jedini vid komunikacije sa zemaljskom posadom vrši putem satelita.

Postojao je i taj "sitan" detalj da astronauti ne putuju u svemir o svom trošku. Naravno, neka doza konfuzije je razumljiva zbog privatizacije svemirskih letova od strane kompanija kao što su Blue Origin i SpaceX. Međutim, jedno je sigurno - za let u svemir uvek važi povratna karta.

Policija iz Higašiomija aktivno istražuje ovaj slučaj i vodi ga kao internacionalnu prevaru, ali još uvek ne znamo da li im je poznat identitet muškarca koji je prevario žrtvu.