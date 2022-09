Kad kod vas počinje tarifa jeftine struje zavisi od toga u kojem delu zemlje živite, a imamo još nekoliko saveta kako da uštedite potrošnju struje i smanjite račune.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Globalna preporuka da se štedi struja zbog neizvesne energetske situacije pred ovogodišnju zimu stigla je i do Balkana, a kako biste štedeli struju već smo vam objasnili kroz tekst o novim energetskim oznakama tehničkih i IT uređaja, kao i koji to od kućnih uređaja troše struju i kad su isključeni.

Ovom spisku vesti dodajemo i objašnjenje u vezi sa jeftinom tarifom za struju, koja je različita za različite delove zemlje.

Kako je državni sekretar u Ministarstvu energetike Zoran Lakićević objasnio tokom gostovanja na RTS-u, da bi nam mesečna plaćanja bila manja trebalo bi da vodimo računa o tome da neke od uređaja uključujemo češće kad je jeftina struja:

u Beogradu je to od 00 do osam ujutru

u Vojvodini od 23 do sedam i

u centralnoj Srbiji od 22 do šest ujutru.

Takođe, on je rekao da samo četiri uređaja mogu da uštede do 20% potrošnje struje i smanje račun na mesečnom nivou.

Četiri uređaja koji najviše troše su bojler, mašina za veš, šporet i frižider.

"Svaki od ovih uređaja samo time ako bismo smanjili temperaturu u bojleru za jedan podeok, ako bismo obratili pažnju na kuvanje, ako bismo temperaturu u frižideru podesili na četiri stepena - mogli bismo da uštedimo po pet odsto energije", zaključio je Lakićević.

Ministarstvo energetike podseća i na to da Led sijalice troše do 10 putanja manje električne energije i pet do 10 puta duže traju od običnih sijalica sa užarenim vlaknom, koje su u Srbiji još uvek veoma popularne, o čemu je pisao i SmartLife.

Kako vi i da li vi štedite struju?