Veliki problem za HBO čak i pre početka prikazivanja House of the Dragon serije.

Izvor: Reddit

Baš u danu kad smo pisali o tome kako piraterija guši striming biznis zbog njegove razuđenosti desio se maler HBO produkciji - serija je procurela na internet!

Na Reddit mreži pojavila su se dva naloga, oba uz pomoć istog izvora, koja su otkrila zaplet svake epizode prvog serijala, a HBO je munjevito tražio suspenziju putem svojih advokata iz Kalifornije.

TorrentFreak je imao uvid u različita dokumenta u vezi sa ovim slučajem i sudeći prema brzoj akciji kompanije i same Reddit mreže procureli materijal je izgleda - pravi…

Nažalost, House of the Dragon iliti Kuća Zmaja, kako je prevedena serija kod nas, nastavlja neslavni niz koji je započela Game of Thrones serija (sad dostupn i u 4K formatu), koja je obarala rekorde prvo na piratskim sajtovima, a potom i u premijernim terminima prikazivanja na HBO i HBO Go servisima (sadašnji HBO Max kod nas).

Prema sudskim dokumentima koje potpisuju izvršni direktori i advokati Home Box Office, Inc. izgleda da je frka oko curenja epizoda počela i pre avgusta, jer na njima stoji datum 4. avgust. Epizoda prva je procurela u potpunosti, dok su za ostale procureli zapleti u nešto kraćem izdanju. HBO je pozivajući se na DMCA tražio ukidanje svih naloga koji su imali bilo kakvu vezu sa curenjem i zabranu svih naloga koji to budu učinili u narednom periodu.

HBO zahteva lične podatke odgovornih

Citirajući adekvatne zakone i pozivajući se na DMCA, HBO kaže da sud mora naložiti Reddit mreži da otkrije identifikacione informacije o operaterima korisničkih imena, iz "bilo kojeg i svih izvora". U svakom slučaju, informacije treba da sadrže imena, adrese, brojeve telefona, adrese e-pošte, brojeve računa, IP adrese i sve druge kontakt informacije koje Reddit može da dostavi o korisnicima HOTDleaks i HOTDleak2, koji se dovode u vezu sa originalnim curenjem House of the Dragon materijala.

Šta će HBO uraditi sa informacijama nije poznato, ali se one moraju koristiti samo za zaštitu njihovih autorskih prava. Za korisnike Reddit-a odgovorne za ovo krivično delo, to verovatno neće biti neka uteha.

Zahtev koji je upućen nadležnom sudu u Kaliforniji sadrži čak 20 strana na kojima HBO navodi detalje, ukazuje na dokaze i traži da se počinioci curenja epizoda pronađu i otkriju.

Premijera serije Kuća Zmaja

Serija koja prethodi događajima u Igri prestola premijerno će biti prikazana od 22. avgusta isključivo na HBO Max striming servisu i koliko je do sada poznato sve epizode bi trebalo da budu dostupne za bindžovanje.

Nažalost, ovo još uvek nije potvrđeno, ali HBO širom sveta već pravi promociju House of the Dragon serije i novinari već imaju priliku da vide premijernu epizodu kako bi mogli da se spreme za premijeru. Sadržaj svih epizoda odmah na premijeri biće dostupan na srpskom jeziku, u 4K rezoluciji sa Dolby Atmos zvukom i drugim naprednim tehnologijama slike i zvuka za podržane TV, tablet, kompjuterske i mobilne uređaje.

Serija će u prvoj sezoni imati oko 10 epizoda i baviće se kućom Targarijena, zmajevima i onome što se dešavalo u ovoj intrigantnoj porodici.

House of the Dragon Trailer VIDEO Izvor: HBO Max