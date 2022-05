Xiaomi je podneo zahtev u kom traži da aplikacije budu dostupne samo iz zvaničnih izvora

Izvor: Pexels

Poznato je da Google nije veliki obožavalac APK datoteka. Iako ih ne zabranjuje na Android uređajima, jer je sistem open-source, uvek savetuje korisnicima da preuzimaju aplikacije samo iz pouzdanih izvora, a to je Google Play prodavnica. Ova mogućnost je jedna od velikih razlika između Android i Apple iOS operativnih sistema – instaliranje aplikacija trećih strana izvan zvanične prodavnice.

Sada se čini da Xiaomi želi da stavi tačku na ekstraktovanje APK datoteka na Android uređajima. Kako prenosi 9to5Google, citirajući Mišala Rahma iz kompanije Esper, Xiaomi developer je podneo zahtev članovima AOSP (inicijativa za razvoj Android operativnog sistema), koji bi potpuno sprečio vlasnike Android uređaja da kopiraju APK datoteke sa svog telefona. Kao razlog se navodi zaštita “privatnih resursa.“

U podnetom zahtevu Xiaomi predlaže da se ne dozvoli shell-u da dobije APK podatke, jer takve datoteke sadrže neke privatne resurse, te da ne treba drugima odobriti sposobnost da im pristupe. Developer je predložio i da bi aplikacije trebale da budu dostupne samo na Google Play prodavnici ili drugim proverenim prodavnicama.

Google se, srećom, ne slaže sa ovim zahtevom. Kako obrazlažu, developeri ne mogu da smatraju APK datoteke tajnim. “Da li APK uopšte da se smatra nečim što je privatno? Mislim da ne treba očekivati da će sadržaj tih datoteka ostati tajna. Nisam siguran zašto bismo to uopšte želeli, a čak i da želimo, zaista ne postoji način na koji to možemo da osiguramo, čak i sa ovom promenom“, stav je kompanije.

Za one koji ne znaju o čemu se radi, APK je skraćenica od Android Package Kit. To je format datoteke koji Android sistem koristi za distribuciju aplikacija i sadrži sve elemente koje aplikacija treba da instalira na uređaj. Korisnici Android operativnog sistema mogu da instaliraju aplikacije koje ne postoje u Google Play prodavnici, ali se ne savetuje da to rade, osim ako takve datoteke ne smatraju esencijalnim i svesni su rizika.