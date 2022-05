Ono o čemu se šuškalo mesecima je istina, a da li će Leica biti TO što je kompaniji potrebno da napravi preokret.

Izvor: Xiaomi

I dok čekamo prve zvanične prodajne rezultate Xiaomi 12 serije, koja se prodaje u regionu, stiže zvanična potvrda o Xiaomi i Leica partnerstvu.

O tome se uveliko šuškalo na internetu, a sad je i najavljeno - Defining moment. The new era. - ili kako smo to mi preveli MOMENAT PREOKRETA.

Tako smo preveli najviše zbog toga što Xiaomi kompaniji definitivno treba onaj momenat koji će stvari preokrenuti u njihovu korist - imaju snažnu prodaju, imaju dobre telefone, ali im treba onaj WOW FAKTOR, koji će ih izdvojiti iz svih ostalih, a u premijum segmentu, kojem kompanija Xiaomi sad teži to je verovatno i najteži korak.

Kamera bi svakako mogla da bude to što ih izdvaja, a Leica je ime koje se odjednom pojavilo u mobilnoj industriji i iskustvo nas uči sa Huawei telefona, napravilo pravi bum i bilo baš ono što je tržištu mobilnih telefona trebalo.

Partnerstvo je ekskluzivno i prvi Leica Xiaomi uređaj videćemo u julu 2022. godine, što se poklapa sa premijerom Xiaomi 12 Ultra telefona, ali to još niko nije potvrdio.

Pogledajte kako bi mogao da izgleda Xiaomi 12 Ultra:

Leica će stavljati potpis na Xiaomi kamere isključivo u flagship kategoriji i neće raditi isto što i ZEISS, koji sa proizvođačima telefona sarađuje i na jeftinijim telefonima. Zato, kako se navodi u saopštenju dveju kompanija - Xiaomi i Leica će podići mobilnu fotografiju na potpuno novi nivo i vanserijski kvalitet kako fotografija, tako i videa.

Kao i obično, kako to biva sa ovakvim najavama saradnje, samo vreme (i premijera Xiaomi 12 Ultra) će nam pokazati kako će partnerstvo teći, ali ne treba s prvim uređajem očekivati revoluciju. U ovakvim situacijama od ranije znamo za dve varijante saradnje - u jednoj je samo proizvođač mobilnih telefona koji koristi brend kompanije za kamere i nekoliko filtera u aplikacija za slikanje ili snimanje, a u drugoj zajednički razvijeni hardver i softver.

Leica je ovo drugo radila sa Huawei-jem, pa nam ostaje da vidimo da li će ovoga puta učiniti isto sa Xiaomi ekipom. Uostalom, znaćemo sve brzo, jer - jul nije tako daleko!

Šta vi očekujete od Leica-Xiaomi saradnje?

Pogledajte i Xiaomi 12 Pro kameru na delu: