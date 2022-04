Ukoliko se dvoumite koji telefon da kupite, evo zašto neki od uređaja Xiaomi serije 12 može biti pravi izbor.

Izvor: Stefan_Stojanovic

Xiaomi serija 12 konačno je stigla i kod nas, nakon višemesečnog iščekivanja, a nedavno je predstavljena i domaćim korisnicima, na regionalnom događaju u Beču.

Prvi utisak jeste da je Xiaomi odlučio da opravda titulu jednog od najpopularnijih brendova na ovim prostorima, a detalje s premijere u Beču i o samim telefonima možete da pogledate u našoj vesti sa tog događaja.

Ova serija ne samo da svrstava Xiaomi u proizvođače telefona u premijum klasi, već po mnogim funkcijama i nadmašuje sve ono što smo navikli da očekujemo od pametnih telefona.

Svakako, zanimljivo je osvrnuti se na to kako je Xiaomi uspeo da pomeri granice flagship uređaja.

Ono po čemu se Xiaomi svakako izdvaja jesu baterija i brzo punjenje. Za savremeni stil života, gotovo svima je neophodno da je baterija telefona u stanju da isprati sve aktivnosti. Xiaomi je tu bez konkurencije! Uređaji serije 12 donose baterije od 4.500 mAh u kompaktnom dizajnu kućišta, što je znatno veće od standardnih baterija i omogućuje duži rad uređaja u smislu autonomije. Primera radi, uređaji iz iste klase imaju bateriju veličine od 3.700 mAh.

Pogledajte kako Xiaomi 12 telefoni izgledaju uživo:

Takođe, još jedan plus je i to što sve i da se baterija isprazni, postoji jednostavno, i što je najvažnije brzo rešenje. Iako je funkcija brzog punjenja postojala i pre, nova serija Xiaomi telefona potpuno redefiniše ovaj pojam. Naime, punjači za brzo punjenje koji postoje na tržištu uglavnom mogu da pune do 25 W. Ovi punjači omogućavaju da vaš telefon bude pun za nešto više od pola sata. Xiaomi 12 Pro ima Xiaomi HyperCharge 120 W, dok Xiaomi 12 i 12X imaju opciju brzog punjenja od 67 W! To znači da je potrebno svega 18 minuta da baterija bude sasvim puna, nakon čega možete koristiti telefon ceo dan.

Bitno je napomenuti i to da se kod sva tri Xiaomi 12 uređaja punjač dobija sa telefonom, što se odavno ne nalazi u pakovanju drugih proizvođača, već se naknadno kupuje.

Pogledajte glavne karakteristike sva tri Xiaomi 12 telefona:

Pažnju javnosti kod svih modela Xiaomi nove serije do sada su najviše privlačile napredne funkcije kamere. Iako je Cinemagic, odnosno kamera nalik na filmsku, postojala i kod prethodnih serija, Recimo Xiaomi 11T, ovom serijom je ona dodatno unapređena. Sva tri telefona imaju trostruke kamere profesionalne klase za raznovrsno snimanje, sa velikom glavnom širokougaonom kamerom od 50 MP, kao i 8K rezoluciju snimanja i na Xiaomi 12 Pro i Xiaomi 12 modelima, ne samo na Xiaomi 12 Pro.

Iako na prvi pogled deluje da svi flagship telefoni imaju identične kamere, to nije sasvim istina. Kvalitet kamere jeste apsolutni imperativ u današnje vreme i nemoguće je zamisliti telefon u flagship kategoriji koji ne pravi video snimke i slike visokog kvaliteta, ali ipak, postoje važne nijanse koje se razlikuju.

Ono što izdvaja Xiaomi u odnosu na druge jesu brojne inovacije.

Novi modeli donose funkcije koje korisnicima omogućuju da lakše nego ikada snime svaki trenutak onako kako žele, čak i pri slabom osvetljenju ili u pokretu. Neke od glavnih funkcija koje karakterišu ovu seriju jesu Xiaomi ProFocus koji pametno identifikuje i prati objekte, sprečavajući zamućene snimke ili nefokusirane snimke pokretnih lica ili lica koja se ne vide. Ova unapređenja takođe uključuju mogućnosti automatskog fokusiranja očiju i lica. Ultra Night Video koristi Xiaomi algoritme za snimanje videa čak i pri ekstremno slabom osvetljenju, što znači da su čak i sumorni, atmosferski snimci jasniji nego ikad. Osim toga, dostupan na sva tri uređaja je i One-click AI Cinema, koji nudi brojne kreativne opcije za uređivanje videa koji se zaustavlja, kao što su režimi Parallel World, Freeze Frame Video i Magic Zoom.

Uostalom, u galeriji imate priliku da vidite slike nastale kamerom Xiaomi 12 Pro telefona - napravili smo ih u Beču, tokom premijere ovih telefona.

Danas, kad se od pametnog telefona očekuje da može da isprati svaki naš korak, Xiaomi je uspeo da proizvede uređaj koji zadovoljava i najzahtevnije korisnike.

Uz napredne funkcije kamere, operativni sistem nove generacije, bateriju koja je apsolutno iznad tržišne ponude, Xiaomi serija 12 pokazala se kao apsolutno konkurentna i nesumnjivo svrstala Xiaomi u red premijum proizvođača.