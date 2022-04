Ako tražite telefon sa ekranom od baš 144 Hz, sa stereo zvučnicima i kamerama rezolucije 50 megapiksela - pogledajte ovaj!

Izvor: Motorola

Motorola Edge 30 i ono što nudi je neverovatno - praktično košta upola manje od “ubica flagship“ telefona, ali je jeftinija čak i od konkurenata iste klase.

U evrima je cena novog telefona oko 425 evra i to je direktan udar na konkurente kakvi su Samsung Galaxy A53 5G i POCO F4 GT, koji su skuplji, mada imaju drugačije čipsetove i neke od funkcija, ali su ukupno posmatrano - klasa kojoj pripada i Motorola Edge 30.

Dizajn telefona je, ako ste poznavalac prilika na mobilnom tržištu pomalo i retro - podseća na nekadašnje Moto Z telefone, koji su imali vrlo sličan profil - jasan, ravan i vrlo tanak.

Ipak, bilo je mesta za stereo zvučnike sa Dolby Atmos tehnologijom, četiri kamere i jedan solidno napredan ekran dijagonale 6,5 inča.

AMOLED displej prikazuje sliku rezolucije 2.400 x 1.080 piksela sa HDR10+ podrškom i DCI-P3 sistemom boja i to u 10 bita. Zaštićen je ojačanim staklom, a na telefonu stiže zaštitna folija odmah iz kutije. Njegova najzanimljivija karakteristika svakako je brzina osvežavanja sadržaja do 144 herca.

Unutra je Snapdragon 778G+ sa Adreno 642L GPU-om i novim Cortex-A78 CPU jezgrima. Android 12 je čist, obogaćen isključivo Motorola Actions mogućnostima i MyUI opcijama za prilagođavanje grafike i izgleda okruženja, a za podršku svemu je tu 8 GB RAM i 128 ili 256 GB memorije. Nažalost, za razliku od Samsung konkurenta, Galaxy A53 5G, za Motorola Edge 30 se ne zna koliko će ažuriranja dobiti, pa bismo se vezali samo za Android 13, to je sigurno, a sve ostalo će biti - dobrodošlo, jer Motorola nije poznata kao proizvođač koji veliki broj telefona nadograđuje novim softverom - žao nam je, ali to je činjenica!

Pogledajte kako izgleda Motorola Edge 30:

Vidi opis MOTOROLA EDGE 30: Agresivno na konkurenciju - pre svega cenom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Motorola Br. slika: 28 1 / 28 Izvor: Motorola Br. slika: 28 2 / 28 Izvor: Motorola Br. slika: 28 3 / 28 AD Izvor: Motorola Br. slika: 28 4 / 28 Izvor: Motorola Br. slika: 28 5 / 28 Izvor: Motorola Br. slika: 28 6 / 28 AD Izvor: Motorola Br. slika: 28 7 / 28 Izvor: Motorola Br. slika: 28 8 / 28 Izvor: Motorola Br. slika: 28 9 / 28 AD Izvor: Motorola Br. slika: 28 10 / 28 Izvor: Motorola Br. slika: 28 11 / 28 Izvor: Motorola Br. slika: 28 12 / 28 AD Izvor: Motorola Br. slika: 28 13 / 28 Izvor: Motorola Br. slika: 28 14 / 28 Izvor: Motorola Br. slika: 28 15 / 28 AD Izvor: Motorola Br. slika: 28 16 / 28 Izvor: Motorola Br. slika: 28 17 / 28 Izvor: Motorola Br. slika: 28 18 / 28 AD Izvor: Motorola Br. slika: 28 19 / 28 Izvor: Motorola Br. slika: 28 20 / 28 Izvor: Motorola Br. slika: 28 21 / 28 AD Izvor: Motorola Br. slika: 28 22 / 28 Izvor: Motorola Br. slika: 28 23 / 28 Izvor: Motorola Br. slika: 28 24 / 28 AD Izvor: Motorola Br. slika: 28 25 / 28 Izvor: Motorola Br. slika: 28 26 / 28 Izvor: Motorola Br. slika: 28 27 / 28 AD Izvor: Motorola Br. slika: 28 28 / 28

S druge strane, kupcima će na raspolaganju biti i Ready For opcija, koja telefon uz dodatke (kupuju se posebno) pretvara u mini PC i omogućava korišćenje mobilnih aplikacija na velikom ekranu - televizora, monitora ili eksternog displeja, uz korišćenje Bluetooth miša i tastature.

Motorola Edge 30 je najtanji 5G telefon - tanak je svega 6,79 milimetara i ima IP52 zaštitu od prskanja

Glavna kamera ima OIS funkciju, rezolucije je 50 megapiksela i podržava takozvani Omni PDAF sistem fokusiranja u svim pravcima. Sadrži Quad Pixel tehnologiju spajanja četiri susedna piksela u jedan veći, kako bi se poboljšao kvalitet fotografija, a tako se piksel veličine jednog mikrona povećava do veličine od dva mikrona. Apertura glavne kamere je f/1,8 i podržano je UHD video snimanje do 30 fps. Sledeća kamera je isto rezolucije 50 megapiksela, ali je ultraširokougaona sa uglom slikanja i snimanja do 114 stepeni i f/2,2 aperture sa veličinom piksela od 0,64 μm. Sjajno je što i ova kamera ima PDAF autofokus, a ponaša se i kao Macro Vision kamera tj. kamera za slikanje iz neposredne blizine, odnosno i kao makro kamera. Treća kamera je zadužena za proračun kadra i za bolje boke efekte na slikama portreta. Njene specifikacije su 2 megapiksela rezolucija, piksel veličine 1,75 μm i f/2,4 apertura.

Selfi kamera ima 32 megapiksela, podržava Quad Pixel tehnologiju, kao i primarna kamera i veličina piksela je od 0,7 do 1,4 mikrona uz f/2,4 optiku. Ova kamera, nažalost, nema autofokus.

Izvor: Motorola

Velika i važna stvar je što u odnosu na mnoge konkurente jeste to što Edge 30 dolazi sa TurboPower punjačem jačine do 33 vata i omogućava brzo punjenje baterije kapaciteta 4.020 putem USB Type-C priključka. Za povezivanje je tu Wi-Fi do 6E tipa, Bluetooth v5.2 sa NFC i mobilnim plaćanjem, GPS sa AGPS, LTEPP, SUPL, GLONASS i Galileo vezama, ali nedostaje 3,5 mm ulaz za slušalice, kao i microSD slot za proširenje memorije (Dual SIM je podržan do 5G veze sa dve nano SIM kartice).

Da li vam se sviđa šta nudi ovaj model?